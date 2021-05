Resident Evil Village ha già delle MOD incredibilmente assurde

Resident Evil Village è uscito da una settimana e in tempo record la community dei modder è già riuscita a regalarci diverse perle davvero di ottima fattura. Il mondo del gaming su PC si sa, non perde tempo, e quando ci si trova davanti a un titolo tanto popolare basta poco che si aprano le porte del meraviglioso e folle mondo delle mod. Il nuovo Resident Evil può già contare di una serie di mod a dir poco assurde che non vediamo l’ora di farvi scoprire in questo mini-articolo riassuntivo.

Resident Evil Village: le mod più assurde

Lady Dimitrescu in versione trenino Thomas

Se c’è un personaggio di Resident Evil Village che ha ottenuto una grande popolarità ben prima dell’uscita del gioco, è proprio Lady Dimitrescu. L’alta e possente vampira ha una grande rilevanza anche per i modder, dato che il suo personaggio è stato subito “preso di mira” per farci strani esperimenti. In una delle prime mod rilasciate per Village, il volto di Alcina Dimitrescu è stato sostituito con quello del Trenino Thomas, per un risultato che fa davvero rabbrividire.

Ethan sculaccia Lady Dimitrescu

La permanenza di Ethan all’interno del Castello Dimitrescu è ricca di inside e segreti da scovare, ma non solo. Come da buona tradizione per la serie Capcom, anche in Resident Evil Village dovrete fare i conti con un villain che cercherà di inseguirvi per tutta l’area di gioco. Per rendere meno ansiogeno e decisamente più ilare la fuga da Alcina Dimitrescu, esiste una mod che permette a Ethan di armarsi di un schiaccia insetti e di sculacciare Lady Dimitrescu, e lasciatecelo dire; le reazioni alle vostre azioni sono davvero azzeccate. Ovviamente ci teniamo a ribadire che questa è una MOD ironica, che non venga presa assolutamente come una cosa seria o attribuita a contesti reali.

Chris Redfield con la faccia di Rose

La cosa più divertente di queste mod, è che permettono di creare situazioni anche a dir poco ambigue e strambe. Abbandoniamo il Castello Dimitrescu per fare qualche passo indietro e raggiungiamo l’inizio del gioco, quando Chris Redfield fa la sua sacioccante entrata in scena in questo ottavo capitolo. In una mod è stata scambiata la faccia di Chris con quella di Rose (figlia di Ethan e Mia) ed il risultato è letteralmente assurdo. Di questa mod ne esiste anche una versione speculare in cui è Rose ad avere le esatte fattezze facciali del leggendario Chris Redfield.

Il ritorno di Barney il Dinosauro

Dopo esser stato inserito in una popolare mod del remake di Resident Evil 2, Barney il Dinosauro torna ad infestare con la sua gioia e i suoi colori accesi anche Village. In particolare, con questa mod, al posto di venire assaliti dai non morti nei dungeon del Castello Dimitrescu, troverete una vera e propria orda di dinosauri rosa shocking armati di spade, asce o alabarde. Affascinante no?!

Resident Evil Crossover

C’è anche chi, non contento di trasformare Lady Dimitrescu nel Trenino Thomas, ha preferito caricare Village di diverse mod e di trasformare quasi tutti i personaggi del titolo in vari volti noti dell’animazione. Da Leone il Cane Fifone ad Ash e Pikachu dei Pokémon, lo sventurato villaggio del nuovo Resident Evil sembrerà più una fiera del cosplay più che un luogo in cui sono in atto veri e proprio atti orrorifici.

Insomma, è bastata una sola settimana per far si che la community dei modder creasse delle vere e proprie mod fuori dal comune per Resident Evil Village, e siamo sicuri che in futuro ne arriveranno delle altre ancora più strambe e geniali.