Lost Records: Bloom and Rage posticipato per Life is Strange: Double Exposure

Il team di sviluppo Don't Nod, noto per il celebre Life is Strange, ha annunciato un rinvio nella data di uscita del loro nuovo progetto, Lost Records: Bloom and Rage. Originariamente previsto per il 2024, il lancio è ora posticipato all'inizio del 2025. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato su X.

Il rinvio è descritto come una scelta strategica più che tecnica. Questa decisione mira a ottimizzare il calendario delle uscite, dato che un altro titolo atteso dell'azienda, Life is Strange: Double Exposure, è previsto per il 29 ottobre 2024. In questo modo, si eviterà la sovrapposizione di due giochi indirizzati a un pubblico simile.

"Abbiamo preso la decisione di posticipare Lost Records: Bloom and Rage all’inizio del 2025", si legge nel messaggio pubblicato da Don't Nod. "Sappiamo che siete tutti emozionati per Lost Records e per il nuovo Life is Strange e vogliamo assicurarci che entrambi abbiano il loro spazio adeguato per rispondere. Varrà la pena aspettare!”

Lost Records: Bloom and Rage segna il ritorno di Don't Nod a atmosfere e dinamiche simili a quelle di Life is Strange, pur introducendo una nuova IP. Questa mossa strategica sembra mirare a massimizzare l'attenzione e le performance di entrambi i titoli nel mercato, rispettando le aspettative del loro affezionato pubblico.