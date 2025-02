Riot Games riporta i forzieri Hextech dopo i feedback

Riot Games ha deciso di fare marcia indietro su diverse modifiche recentemente introdotte in League of Legends che avevano scatenato il malcontento dei giocatori. In un video di aggiornamento degli sviluppatori, Andrei "Meddler" van Roon e Paul "Pabro" Bellezza hanno illustrato una serie di cambiamenti pensati per ricalibrare l'esperienza di gioco, rispondendo direttamente alle preoccupazioni espresse dalla base di utenti. Una mossa che dimostra come, nonostante la sua posizione dominante nel panorama esport, Riot continui a considerare fondamentale il dialogo con la propria community.

La novità più rilevante riguarda il ritorno dei forzieri Hextech, una ricompensa molto apprezzata che era stata rimossa. A partire dall'Atto 2, previsto con la prossima patch, i giocatori potranno nuovamente ottenere fino a dieci Forzieri e relative Chiavi per ciascun Atto. Otto di questi saranno distribuiti lungo il Pass gratuito, sostituendo la skin Stagionale e quella da 1350 RP o inferiore, mentre i restanti due saranno sbloccabili attraverso il sistema di Onore.

Parallelamente, Riot ha annunciato un drastico taglio del 50% al costo in Essenza Blu di tutti i campioni. Una mossa pensata principalmente per agevolare i nuovi giocatori nell'ampliare il proprio roster di personaggi utilizzabili, rendendo l'esperienza più accessibile e favorendo la crescita del gioco nel lungo periodo.

Gli sviluppatori hanno anche comunicato il rinvio dell'uscita della skin Gloriosa di Mordekaiser, necessario per migliorarne la qualità e l'aderenza al concept originale. Questo posticipo si inserisce in un più ampio impegno verso il miglioramento di tutte le future skin Gloriose, con la conseguenza che probabilmente non vedremo una nuova skin di questa categoria in ogni Atto del 2024, contrariamente a quanto inizialmente programmato.

Il Pass Stagionale a pagamento subirà anch'esso modifiche significative: una delle skin non Prestigio verrà sostituita con 25 Essenze Mitiche, rispondendo alle lamentele sulla carenza di questa risorsa e sul numero eccessivo di skin per ogni tema Stagionale. Per l'Atto 2, le skin previste nel Pass a pagamento saranno dedicate a Darius, Sion e Talon.

Buone notizie anche per gli appassionati di competizione organizzata: il torneo Clash tornerà alla sua cadenza mensile, con ARURF come evento di marzo e la classica Landa degli Evocatori per aprile. Una decisione che ribalta l'annuncio precedente di una riduzione della frequenza di questa modalità, molto criticato dalla community.

Gli amanti dello shopping virtuale saranno felici di sapere che il Tuo Negozio farà il suo ritorno con la Patch 25.6, mentre l'Emporio delle Essenze Blu sarà nuovamente disponibile con la Patch 25.7.

Nel concludere l'Aggiornamento degli Sviluppatori, il team ha voluto sottolineare come il perfezionamento di League of Legends sia un processo continuo, che va oltre questi singoli interventi. "Abbiamo sempre costruito League insieme a voi, la community", hanno dichiarato van Roon e Bellezza, evidenziando l'importanza del feedback dei giocatori nello sviluppo del MOBA più giocato al mondo.

Questa serie di modifiche rappresenta un esempio significativo di come anche una software house affermata come Riot Games possa riconoscere i propri errori e aggiustare il tiro quando necessario. Un approccio che, in un'industria videoludica spesso criticata per la scarsa attenzione verso le opinioni degli utenti, merita di essere sottolineato come modello positivo di gestione del rapporto con la propria base di giocatori.

La rapidità con cui sono state implementate queste modifiche dimostra inoltre la flessibilità strutturale di Riot, capace di rispondere tempestivamente alle esigenze del mercato senza compromettere la qualità del prodotto finale. Un equilibrio non sempre facile da mantenere nel competitivo mondo dei giochi online.