Riot Play Club: la community italiana si espande

Oltre 2000 giocatori in tutta Italia si sono uniti nei Riot Play Club, spazi dedicati ai fan dei giochi Riot Games come League of Legends e VALORANT. Riot Games ha annunciato l'apertura delle iscrizioni per nuovi negozi che vogliono diventare club ufficiali, espandendo ulteriormente la rete di luoghi d'incontro per la community.

I Riot Play Club offrono ai giocatori di tutti i livelli l'opportunità di incontrarsi, giocare e socializzare in ambienti dedicati. Questi spazi, gestiti in collaborazione con Riot Games, rappresentano un punto di connessione tra il mondo virtuale dei videogiochi e le interazioni sociali dal vivo.

Antonio Cardillo, Community Manager di Riot Games, ha commentato il successo dell'iniziativa: "Tutto ha avuto inizio dal desiderio di trovare un modo di connettere la community anche offline. L'idea dei Riot Play Club, da un piccolo seme è germogliata proprio grazie all'entusiasmo della community fino a trasformarsi in un brand internazionale che coinvolge anche UK e Norvegia".

Per candidarsi come Riot Play Club, i negozi devono soddisfare alcuni requisiti:

Essere uno spazio aperto al pubblico

Avere una capacità di almeno 30 persone

Disporre di almeno 10 PC o console accessibili

Essere facilmente raggiungibile

Avere una presenza attiva sui social network

I partecipanti ai Riot Play Club devono possedere un Riot ID valido e non avere restrizioni sul proprio account. Durante gli eventi, che potrebbero prevedere una quota di partecipazione, verranno distribuiti gadget e sorprese gratuite.

Panini conferma la sua partnership con i Riot Play Club anche per il 2025, offrendo ai partecipanti l'esclusivo album di figurine Creators 2024-2025. Questa collezione include i principali talent e content creator italiani legati all'universo Riot Games, tra cui l'artista Roberta Sorge (CKibe), che ha realizzato il logo dei Riot Play Club.

Le attività nei Riot Play Club spaziano dai giochi liberi a punti ai match tra veterani e novizi, dalle Play Club Challenge ai tornei mensili. Sono previste anche competizioni tra i diversi Play Club, bootcamp per squadre esport, raduni con i Riot Partner, gare di disegno e cosplay, approfondimenti sulla lore dei giochi, quiz tematici e watch-party ufficiali.