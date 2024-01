Risparmia 44% su Death Stranding per PS5 a Solo €28.48!

Approfittate dell'esclusiva offerta di Amazon per recuperare l'ottimo Death Stranding Director’s Cut per PlayStation 5, allo straordinario prezzo di 34,99€. Immergetevi nell'ultimo capolavoro di Kojima, il genio dietro la saga di Metal Gear, e lasciatevi trasportare da un gameplay innovativo in un Open World mozzafiato.

Esperienze di gioco memorabili e una storyline emozionante e piena di spunti di riflessione, vi aspettano il tutto arricchito da un cast stellare. Non perdete quest'occasione per accaparrarvi uno dei giochi più chiacchierati degli ultimi anni a un prezzo scontato del 31%!

Death Stranding Director’s Cut, chi dovrebbe acquistarlo?

Nella nostra recensione di Death Stranding Director's Cut abbiamo messo da parte i paroloni perché ancora una volta serviva spiegare, rispiegare e spiegare ancora una volta il suo indecifrabile gameplay, nonché l'introduzione dei nuovi gadget e degli incarichi rilasciati con la Director's Cut.

Che lo scopriate solo ora, o che decidiate di fare l'upgrade dalla versione precedente, Death Stranding rimane un'esperienza che, indipendentemente dal proprio gusto personale, è valida, importante e destinata a rimanere lucida nei ricordi di chi gli darà fiducia, per moltissimo tempo.

Quasi profetico come il geniale Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, il viaggio verso ovest di Sam Porter Bridges, nonostante qualche sequenza un po' tirata e inutilmente cervellotica, rimane profondo e infarcito di messaggi e temi sociali troppo potenti per essere ignorati, i quali passano prima dal gameplay, con annessi gli sforzi richiesti al giocatore, per poi culminare in una sequenza finale genuinamente commovente.

Non cominceremo, come la prassi richiederebbe, a giustificare perché dovreste acquistarlo ma se siete stanchi delle solite esperienze, e volete sperimentare su voi stessi qualcosa di realmente nuovo, provate Death Stranding... e fidatevi che mai come in questo caso, un gameplay su YouTube proprio non basterà per farvi capire a cosa state per andare incontro.

Sfruttando l'ottima offerta proposta da Amazon, ben al di sotto del prezzo originale, Death Stranding Director’s Cut è una scelta imperdibile per i possessori di PS5.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!