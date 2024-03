The Crew Motorfest, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 31%

Per gli appassionati dei frenetici giochi di corse arcade, l'esclusiva edizione limitata di The Crew Motorfest è ora disponibile a un prezzo eccezionale di soli 49,99€, in forte ribasso rispetto al prezzo originale di 72,73€, garantendo uno sconto significativo del 31%. Questa speciale edizione include il Pacchetto Fitted Jungle, con creazioni dell'artista hawaiano Keola Rapozo, tra cui la spettacolare Porsche 718 Spyder 2021 Fitted Edition, due oggetti vanity per la personalizzazione e un pacchetto esclusivo completi avatar.

The Crew Motorfest, chi dovrebbe acquistarlo?

The Crew Motorfest è un titolo che si adatta perfettamente agli amanti dei giochi di corse dallo stile arcade: facile da imparare, intuitivo e incredibilmente divertente. Questa edizione limitata offre un concentrato di contenuti unici per gli appassionati delle auto, presentando il Pacchetto Fitted Jungle con design esclusivi dell'artista hawaiano Keola Rapozo. È un'opzione ideale per coloro che vogliono arricchire il proprio garage virtuale con la spettacolare Porsche 718 Spyder 2021 Fitted Edition, accompagnata da due oggetti di personalizzazione e un pacchetto completo di avatar.

Immergetevi in un mondo open-world di corse con centinaia di sfide da affrontare in The Crew Motorfest, un titolo che vi intratterrà a lungo. La componente multiplayer online accentua l'esperienza, consentendovi di sfidare giocatori provenienti da ogni parte del mondo.

In definitiva, se siete appassionati dei giochi di corse arcade, ora è il momento perfetto per acquistare The Crew Motorfest su Amazon, disponibile a soli 49,99€.

Vedi offerta su Amazon