The Crew Motorfest SOTTOCOSTO su Amazon, AFFARE al -33%

Amate i racing game? Allora oggi sarete felici di sapere che il nuovo The Crew Motorfest di Ubisoft è in sconto su Amazon al prezzo speciale d €49,99 invece di €74,96, garantendo un risparmio del 33%. Tra l'altro, non si tratta della versione standard, ma di una limited edition che comprende il pacchetto Liberty Walk con la strepitosa Toyota GR Supra 2021 LBWK Edition, oggetti vanity e il pacchetto Fitted Jungle firmato dall'artista Keola Rapozo.

The Crew Motorfest Limited Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Chiunque ama i racing game, soprattutto arcade, dovrebbe provare questo The Crew Motorfest, soprattutto per coloro che hanno sempre sognato di giocare a Forza Horizon, ma che per motivi legati alla piattaforma, non sono mai riusciti a fare.

Esplorate le Hawaii in lungo e in largo da soli o con i vostri amici e guidate splendide vetture (con licenze ufficiali) o esplorate il cielo con aerei e il mare con barche di ogni tipologia. Personalizzazione ai massimi livelli e grafica mozzafiato completano il quadro di un'opera che vi terrà impegnati per decine e decine di ore, senza mai stancarvi grazie alla splendida ambientazione offerte da Ubisoft.

Questa edizione è disponibile al prezzo speciale di €49,53 anziché €74,96, solo fino a esaurimento scorte. Vi consigliamo di approfittare dell'iniziativa per potervi immergere in un'esperienza davvero molto divertente, godibile e molto longeva.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!