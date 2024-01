EA SPORTS UFC 5 a meno di 50€ su Amazon

Se desiderate ampliare la vostra collezione di giochi per PS5 con un titolo di arti marziali miste (MMA) che si avvicina alla perfezione nel campo del combattimento, vi segnaliamo che Amazon offre attualmente l'eccellente e realistico EA SPORTS UFC 5 a soli 49,98€. Si tratta della versione Standard Edition, appositamente progettata per la PS5, portando così l'MMA alla cosiddetta Next Gen.

EA SPORTS UFC 5, chi dovrebbe acquistarlo?

Appassionati di arti marziali e amanti del brivido del ring. EA SPORTS UFC 5 vi farà vivere un'esperienza emozionante e realistica, coniugando grafica di ultima generazione e innovazioni tattili che esaltano ogni combattimento. Con oltre 64.000 possibili combinazioni di danni facciali, la vostra abilità nel ring verrà messa alla prova come mai prima d'ora. Il gioco è consigliato a chi cerca un sistema di combattimento migliorato, con animazioni fluide e una maggiore varietà di finalizzazione degli incontri, offrendo una vera estensione dell'esperienza UFC.

EA SPORTS UFC 5 introduce la nuova funzionalità di Replay KO cinematografici, con gli aggiornamenti nel sistema di sottomissioni che vi trascineranno in un mondo dove ogni dettaglio conta, elevando il realismo a un livello superiore. Se siete alla ricerca di sfide emozionanti e volete immergervi in eventi UFC all'avanguardia, EA SPORTS UFC 5 Standard Edition soddisfa queste esigenze e molto altro ancora.

Per una tensione autentica e un profondo apprezzamento dell'arte della lotta, questo titolo è un must have per ogni fan dei giochi di combattimento e dei seguaci del celebre franchise. In sintesi, se cercate un'esperienza carica di adrenalina, caratterizzata da meccaniche innovative e una fedeltà grafica impressionante, EA SPORTS UFC 5 è il titolo che non potete lasciarvi sfuggire. Sottolineiamo che l'acquisto oggi è conveniente, con Amazon che lo propone a meno di 50€.

