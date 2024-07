Risparmia sul prossimo aumento: acquista 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate a soli 26,89€!

Opportunità unica per gli appassionati di gaming: Eneba propone un'offerta eccezionale su Xbox Game Pass Ultimate. Potete assicurarvi tre mesi di abbonamento a soli 26,89€, anziché 44,97€. Questo sconto sostanzioso acquista ancora più valore alla luce del prossimo aumento dei prezzi annunciato da Microsoft.

Dal 12 settembre, il costo mensile dell'abbonamento subirà un incremento significativo, raggiungendo i 17,99€. Approfittare ora della promozione Eneba vi permetterà di risparmiare notevolmente, anticipando l'imminente rialzo tariffario.

Vedi l'offerta su Eneba

Offerte Xbox Game Pass su Eneba, chi dovrebbe approfittarne?

Xbox Game Pass Ultimate è un servizio premium che vi offre accesso illimitato a una vasta libreria di giochi per Xbox, PC e dispositivi mobili via cloud. Oltre a una collezione in continua espansione di titoli di vario genere, l'abbonamento include i benefici di Xbox Live Gold, consentendovi di godere del multiplayer online, promozioni esclusive e sconti. In aggiunta, avrete accesso a EA Play, che arricchisce ulteriormente l'offerta con giochi, contenuti esclusivi e anteprime dei nuovi rilasci. Questo pacchetto completo vi permette di esplorare le ultime novità videoludiche e riscoprire classici senza tempo, tutto incluso in un unico abbonamento mensile.

Cogliere al volo la promozione Eneba significa assicurarvi l'ingresso a un mondo di intrattenimento videoludico a tariffe convenienti. Con l'aumento dei prezzi alle porte, è il momento ideale per sottoscrivere o rinnovare il vostro abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate a un costo nettamente inferiore. Non lasciatevi sfuggire questa chance di garantirvi mesi di divertimento scontato, evitando il rincaro imminente.

