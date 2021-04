Roblox: il fenomeno LOL Surprise arriva nel sandbox di successo

Il successo di Minecraft che va avanti da ormai oltre 10 anni ha spianato la strada al genere sandbox. Nel corso delle ultime due generazioni videoludiche sono molti i titoli che hanno tentato di replicare il successo del gioco Mojang, e tra questi troviamo anche Roblox. Il titolo di successo ha scalato le classifiche dei giochi più giocati in fretta, diventando nel tempo uno dei titoli più attivi all’interno del panorama videoludico.

Ora, dopo che gli appassionati hanno contribuito a creare interi mondi ed esperienze uniche, LOL Surprise, il fenomeno internazionale che ha rivoluzionato il mondo dei giocattoli, entra a far parte dell’infinito universo che è Roblox, portando il look esagerato dei propri giocattoli, le sue frizzanti sorprese e la sua forte personalità nel panorama del gioco virtuale. Il brand di bambole è il primo del suo genere ad arrivare nel videogioco di successo.

Tutti i giocatori facenti parte dell’appassionata community di Roblox potranno giocare gratuitamente con i personaggi e le bambole, abbinando abiti e accessori ufficiali LOL Surprise, divertirsi in gare di ballo o sfide sorprendenti con ricompense sbloccabili. Ideato e sviluppato per il co-play, LOL Surprise Official Party vuole coinvolgere anche i genitori dei più piccoli e farli giocare insieme ai propri figli affinché tutti insieme vivano esperienze digitali divertenti e in totale sicurezza.

“Con LOL Surprise Official Party raggiungiamo un traguardo importante che ci permette di portare il colorato mondo delle LOL Surprise non solo ai nostri fan ma anche ai giocatori di una delle piattaforme di gaming più popolari e diffuse” ha dichiarato Filippo Agnello, managing director di MGA Italia. “Questa iniziativa creerà una connessione straordinaria con bambine, bambini, ragazze e ragazzi di tutto il mondo che potranno giocare insieme in modo sicuro e divertente”.