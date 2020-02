Rock Band: i creatori annunciano Fuser, nuovo gioco musicale

Come ben sappiamo Harmonix è all’avanguardia del gaming musicale da più di vent’anni grazie a titoli rivoluzionari come Guitar Hero, Rock Band e Dance Central. Dopo un lungo periodo di assenza il team di sviluppo è tornato ufficialmente con un nuovo progetto: Fuser. Nuovo titolo musicale che trasforma i giocatori in Disc Jockey. Il gioco quindi sarà differente dal tanto amato Rock Band, ma ciò non vuol dire che il divertimento sia minore. Fuser darà al giocatore modo di mescolare diversi brani di genere differente e decennio di appartenenza.

Il titolo targato Harmonix avrà una campagna per singolo giocatore, una modalità multiplayer online ed una chiamata Freestyle Play, la quale consentirà di creare il mix musicale dei nostri sogni e condividerlo successivamente con i giocatori di tutto il mondo. Qui di seguito potete gustarvi il trailer di lancio.

Il team di sviluppo ha infine promesso più di 100 brani selezionabili, decisamente meno di Rock Band ed al momento ne ha svelati solo 16 che potete vedere qui sotto. Purtroppo non si sa ancora molto sul titolo, se non che verrà rilasciato proprio quest’anno.

In Da Club” di 50 Cent

“Bad Guy” di Billie Eilish

“(Don’t Fear) The Reaper” di Blue Oyster Cult

“Don’t Let Me Down” di The Chainsmokers feat. Daya

“Rock The Casbah” di The Clash

“The Rockafeller Skank” di Fatboy Slim

“Thunder” degli Imagine Dragons

“Mi Gente” di J. Balvin & Willy William

“Born This Way” di Lady Gaga

“Old Town Road (Remix)” di Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus

“Good As Hell” di Lizzo

“Party Rock Anthem” di LMFAO feat. Lauren Bennett & GoonRock

“Stir Fry” di Migos

“Better Now” di Post Malone

“All Star” di Smash Mouth

“Regulate” di Warren G & Nate Dogg

Cosa ne pensate di questo titolo? Siete curiosi di scoprire qualcosa di più a riguardo? Fatecelo sapere nei commenti. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per eventuali novità riguardanti Fuser, il nuovo progetto musicale targato Harmonix.