Rocket League, tutti i dettagli della Stagione 5

Il successo di Rocket League è sotto gli occhi di tutti: il gioco di casa Psyonix ha debuttato nel 2015, inizialmente solo su PS4 e PC ma è successivamente diventato un gioco multipiattaforma e grazie ad Epic Games, che ha acquistato il team di sviluppo e ha avviato la formula di distribuzione gratuita per il titolo che miscela calcio e racing, la sua popolarità è cresciuta tantissimo, tanto da aver stretto collaborazioni con brand importanti come BMW.

La formula vincente di Rocket League, comunque sia, basa tutto sugli update stagionali, come tutti i giochi “servizio”. Per questo motivo Psyonix è sempre al lavoro per proporre novità più o meno importanti, divise appunti per le Season e oggi siamo qui a spiegarvi alcuni dettagli in merito alla quinta stagione, che debutterà il 17 novembre 2021 su console e PC. La novità più importante riguarda sicuramente il Rocket Pass, che si potrà completare giocando oppure acquistando una versione Premium, per ricevere oggetti aggiuntivi e ricevere delle ricompense maggiori. I dettagli sul nuovo pass però saranno divulgati solamente martedì, ma sappiamo già che ci saranno oggetti particolari, una nuova macchina nexus e l’Esplosione Goal Cosmosi.

Altre novità della nuova stagione 5 riguardando alcuni cambiamenti alla qualità del gioco e novità per quanto riguarda l’Arena, che vedrà introdotta una variante della Starbase, chiamata Afermath, con tanto di canzone Player of Games creata dall’artista Grimes e l’aggiunta di una modalità a tempo limitata, chiamata Heatseeker Ricochet. Quest’ultima si svolgerà in tre nuove Arene Rocket Labs, ovvero Barricade, Colossus e Hourglass a partire dal 18 novembre.

Nonostante tutti questi annunci, la nuova stagione di Rocket League si mostrerà in maniera completa grazie ad un nuovo trailer e tanti ulteriori dettagli sui miglioramenti del nuovo update la settimana prossima. Il giorno del reveal è infatti fissato per il 16 novembre 2021, dove vedremo in azione il tutto.