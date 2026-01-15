Rockstar Games si trova al centro di una controversia che solleva interrogativi sul confine tra tutela della proprietà intellettuale e diritti sindacali nell'industria videoludica. Durante un'udienza preliminare presso il tribunale del lavoro di Glasgow, sono emersi dettagli sulle prove che hanno portato al licenziamento di 34 dipendenti del reparto QA di Rockstar North per condotta gravemente scorretta. La documentazione presentata dall'azienda rivela quanto il publisher sia disposto a tutelare ogni minimo dettaglio relativo ai suoi progetti non annunciati, in particolare per quanto riguarda le funzionalità multiplayer ancora segrete.

Il caso ruota attorno a un server Discord creato dall'Independent Workers' Union of Great Britain (IWGB), dove alcuni tester avrebbero condiviso quelle che Rockstar definisce "informazioni riservate e commercialmente sensibili". Tra le prove presentate in tribunale spicca una conversazione apparentemente innocua sulla gestione delle ferie: un dipendente menzionava una nuova policy aziendale che limita a cinque il numero massimo di persone che possono assentarsi contemporaneamente, aggiungendo che durante una sessione di testing erano presenti 32 giocatori. Un commento che secondo l'azienda avrebbe rivelato dettagli cruciali sul player count pianificato per un non meglio specificato servizio live.

La situazione assume contorni particolarmente delicati quando si considera che un dipendente è stato licenziato per un singolo messaggio Discord in cui affermava semplicemente: "Niente crunch nel reparto QA di North! Vi terrò aggiornati se qualcosa cambia". Jennifer Kolbe, responsabile del publishing di Rockstar, ha dichiarato nella sua testimonianza che questo messaggio conteneva "informazioni sui pattern lavorativi del team" che potrebbero "indicare lo stadio di sviluppo di Grand Theft Auto 6 e minare la collaborazione interna".

La documentazione ha anche fatto luce sull'identità del presunto "giornalista infiltrato" che Rockstar sosteneva fosse presente nel server: si tratta di Scott Alsworth, game writer e narrative designer che ha lavorato per oltre un decennio presso Bohemia Interactive e fondatore dello studio Cerberus Creative. La sua presenza nel Discord dell'IWGB è in realtà legittimata dal suo ruolo di rappresentante eletto della sezione Game Workers del sindacato. Rockstar ha però evidenziato che tra il 2022 e il 2025 Alsworth ha scritto sei articoli per The Morning Star, incluso un pezzo d'opinione su Grand Theft Auto dopo il rinvio di GTA 6, considerando il suo coinvolgimento un "rischio legittimo".

L'udienza preliminare, come riportato da People Make Games, ha visto il tribunale respingere la richiesta di tutela provvisoria avanzata dai lavoratori licenziati. L'avvocato di Rockstar, Andrew Burns, ha tentato di impedire la lettura pubblica dei messaggi considerati sensibili, ma l'assenza di restrizioni formali sui materiali presentati ha permesso ai giornalisti di accedere alla documentazione attraverso un appuntamento con il tribunale.

Questa vicenda evidenzia la crescente tensione nell'industria videoludica tra le esigenze di segretezza degli sviluppatori AAA e i diritti dei lavoratori di organizzarsi sindacalmente. Il caso Rockstar si inserisce in un contesto più ampio dove il crunch, le condizioni lavorative e la trasparenza aziendale sono diventati temi sempre più discussi nella community. La reazione dell'azienda appare sproporzionata rispetto alla natura delle informazioni condivise, soprattutto considerando che discussioni sulle politiche ferie e sull'assenza di overtime difficilmente potrebbero rivelare dettagli tecnici compromettenti su GTA 6.

Il procedimento legale è ancora nelle fasi iniziali e si preannuncia come un test significativo per definire i confini tra protezione della proprietà intellettuale e libertà sindacale nel settore gaming britannico.