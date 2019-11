Saints Row: un nuovo capitolo verrà presentato nel 2020

La serie di Saints Row manca ormai da qualche anno, ma il folle open world targato Volition sembra che stia per tornare proprio durante il 2020. Dopo l’apprezzatissimo terzo capitolo gli appassionati non hanno accolto con lo stesso entusiasmante il quarto capitolo principale e lo spin-off successivo Gat ou of Hell, ma ci si aspetta un ritorno in grande stile dei Saints sul mercato videoludico.

A confermare tutto questo è stata Koch Media, il gigante proprietario del publisher Deep Silver, che durante un’intervista al CEO Klemens Kundratitz ha rivelato che nel corso del 2020 sarà presentato il nuovo capitolo della celebre serie dedicata alle disavventure caciarone dei Saints.

Il CEO ha dichiarato: “Saints Row ci è molto caro, ne parleremo il prossimo anno. Per il momento, volevamo solo far sapere che arriverà e che sarà grandioso.” Kundratitz, ha inoltre parlato delle differenze che tra Agents of Mayhem e Saints Row, dicendo: “I due giochi sono simili, sicuramente, ma sono anche completamente differenti. Con Volition, abbiamo come studio interno gli autori di Saints Row e niente li distrarrà dal creare il nostro prossimo gioco per questo importante franchise.”

Qualche tempo fa anche THQ Nordic aveva accennato ad un nuovo capitolo di Saints Row in arrivo, ma per adesso non ci rimane che aspettare ulteriori nuove notizie nel corso dell’anno prossimo. Siete felici del ritorno di questa apprezzatissima serie open world? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.