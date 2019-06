Saldi Steam: Valve è dispiaciuta dei problemi causati agli sviluppatori

I saldi Steam hanno creato alcuni problemi a causa della poca chiarezza delle regole dell'evento in corso: ora Valve si è scusata e ha fatto chiarezza.

Come vi abbiamo raccontato ieri, con l’inizio dei saldi Steam, Valve ha proposto un nuovo evento ludico che dà la possibilità a una serie di utenti di vincere uno o più giochi facenti parte della propria Lista dei desideri. Questo ha fatto sì che molti pensassero che il videogame regalato fosse scelto casualmente e, per aumentare le proprie possibilità di ottenere titoli più costosi e interessanti, hanno eliminato dalla lista dei desideri gli indie.

Gli sviluppatori si sono quindi accorti di questa cosa e hanno iniziato a lamentarsi con Valve e con la poca chiarezza della regolamentazione del nuovo evento dei saldi Steam. Per i titoli meno famosi essere rimossi dalla Lista dei desideri è un grave danno poiché perdono notevolmente visibilità, in particolar modo in caso di sconti.

https://twitter.com/steam_games/status/1144331115219394560

Valve ha quindi reagito immediatamente spiegando meglio il funzionamento di questo evento dei saldi Steam e sottolineando, tramite i canali social, che non è necessario cancellare titoli dalla lista dei desideri. Si è poi scusata con le seguenti parole: “Abbiano realizzato qualcosa di realmente complicato con un sacco di numeri e regole, e ammettiamo che saremmo potuti essere più chiari. Vogliamo scusarci per la confusione che abbiamo causato, e inoltre ci scusiamo per i problemi che hanno fatto sì che l’evento fosse sbilanciato.”

“Per chiarire: se il vostro team raggiunge il podio e venite scelti casualmente per vincere qualcosa dalla vostra Lista dei Desideri, allora verrà scelto il titolo in cima alla lista. Tutto quello che dovete fare è spostare il vostro gioco preferito in cima alla lista e siete apposto. Non c’è alcun bisogno di rimuovere altri oggetti: teneteli lì, così saprete se qualcosa viene messo in sconto.”

Se avete rimosso qualcosa dalla lista, rimettetelo quindi, non solo perché è comodo per voi, ma anche perché in questo modo supporterete gli sviluppatori. Diteci, come vi stanno andando questi saldi Steam? Avete già vinto qualcosa?