Se amate i videogiochi non perdetevi il prossimo annuncio Nintendo

Il prossimo annuncio da parte di Nintendo potrebbe sorprendervi. Sono queste le parole di Masahiro Sakurai, autore e director della saga di Super Smash Bros, in riferimento al prossimo ed ultimo personaggio dell’esclusiva Nintendo Switch.

Ammettiamolo: l’esclusiva Nintendo potrebbe sicuramente non colpire moltissimi di voi. D’altronde si tratta di un picchiaduro, che è riservato ad una nicchia piuttosto particolare però Sakurai ne è sicuro: anche se non giocate a Super Smash Bros. Ultimate non vi dovrete perdere l’ultimo lottatore che sarà aggiunto al roster. “Questo nuovo combattente potrebbe essere un personaggio che non conoscente o magari differente rispetto a quello che vi aspettate, ma spero che vi divertiate nel guardare la trasmissione come io mi sono divertito nel registrarla”, le parole di Sakurai affidate ai suoi account social. Le sorprese possono essere molteplici: d’altronde nel corso di questo lungo periodo, il titolo ha saputo aggiunge personaggi provenienti da Dragon Quest, Minecraft, Banjo and Kazooie e molti altri franchise ben conosciuti ed apprezzati dai giocatori.

Quando andrà in onda l’ultima trasmissione di Super Smash Bros. Ultimate? Nintendo l’ha fissata per la giornata di domani, a partire dalle ore 16:00 italiane. Questo speciale evento segna la conclusione del supporto al picchiaduro, che oramai ha quasi tre anni sulle spalle. E in molti immaginano una chiusura col botto, con un personaggio magari appartenente anche ad un altro universo che non sia quello dei videogiochi.

L’ultimo personaggio ad unirsi all’esclusiva Nintendo è stato Kazuya Mishima, direttamente dalla serie Tekken. Il suo debutto nel picchiaduro è arrivato in concomitanza con il Challenger Pack 10, che includeva anche altribonus, come un nuovo stage e una selezione di musiche dal franchise di Bandai Namco. Il totale dei personaggi aggiunti a Super Smash Bros. Ultimate salirà nel corso della giornata di domani a 13: non male per tre anni di attività, non trovate?