Sea of Thieves: il DLC The Seabound Soul è ora disponibile per il download

Rare ha annunciato che l’aggiornamento di novembre 2019 per Sea of Thieves, The Seabound Soul, è ora disponibile per il download. Questo nuovo DLC a titolo gratuito è disponibile per tutti i proprietari del gioco sia su Xbox One che su PC e si può scaricare all’istante sui negozi digitali.

The Seabound Soul aggiunge una nuovissima “Storia Assurda” che porterà i giocatori a intraprendere una missione per scoprire il mistero del leggendario Capitan Pendragon e della sua nave, il Blackwyche. L’aggiornamento introduce anche il fuoco, che i giocatori potranno usare per dare fuoco alle le navi nemiche. Da adesso in poi, inoltre, i pirati potranno anche trovare delle bombe di fuoco per tutto il mondo.

Sea of Thieves offre parecchia varietà

Oltre a una nuova avventura da affrontare per i mari di Sea of Thieves, il nuovo aggiornamento aggiunge anche un totale di 40 nuovi achievement. Una volta sbloccati, quest’ultimi rimarranno all’interno del gioco, come già è accaduto con tutti gli achievement aggiunti con gli update precedenti.

Questo aggiornamento include anche una serie di correzioni tecniche. Ad esempio, i giocatori ora non dovrebbero più rimanere bloccati nel molo di Pirate Legend Hideout, su un albero nell’isola di Smuggler’s Bay e tra le rocce di Ashen Reaches. L’aggiornamento risolve anche un problema di clipping quando si sale sulla scala a sud-est di Fort of the Damned. State già giocando a The Seabound Soul? Diteci cosa ve ne pare nella sezione dedicata ai commenti.