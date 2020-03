Sea of Thieves: l’aggiornamento Heart of Fire è stato rinviato

Dopo un lancio non così ricco di varietà e contenuti, Sea of Thieves ha saputo crescere ed espandersi nel tempo. Questo grazie al continuo supporto da parte di Rare, che ha saputo tenere alto l’interesse di una community sempre vogliosa di salpare verso nuove avventure. Durante la giornata di oggi sarebbe dovuto arrivare un nuovo update chiamato Heart of Fire, ma all’ultimo secondo il tutto è stato posticipato.

La causa di questo rinvio è riconducibile a un bug scovato in extremis durante i test che sono stati effettuati dal team di sviluppo prima di rilasciare l’aggiornamento. La notizia l’ha data tempestivamente Rare tramite il proprio account Twitter, dichiarando che “a causa di un problema scoperto dai nostri addetti ai lavori, l’aggiornamento Heart of Fire non verrà più lanciato l’11 marzo come inizialmente previsto”.

Rare ha inoltre tenuto a chiarire che le informazioni relative alla nuova data di uscita dell’update Heart of Fire verranno rilasciate entre le prossime 24 ore. Durante un diretta, John McFarlane di Rare ha dichiarato che “il bug lo abbiamo trovato solamente nei minuti finali della nostra sessione di test. Quindi ora dobbiamo aggiornare lo stato dell’update, e penso che lo faremo entro le prossime 24 ore”.

Heart of Fire è un aggiornamento che porterà in Sea of Thieves diverse novità, tra le quali ci saranno: delle nuove Storie Assurde, nuove palle da cannone e nuovi attrezzi da equipaggiare al vostro personaggio. Prima di provare con mano tutto ciò però servirà avere ancora un pò di pazienza. Che cosa vi aspettate dal nuovo update di Sea of Thieves? Siete pronti per salpare verso nuove avventure con la vostra ciurma?