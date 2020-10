Secretlab Rust Edition: la sedia da gaming con un DLC esclusivo incluso

Secretlab, il noto produttore di sedie da gaming, rilascia una nuova proposta per i fan dei survival games: la Secretlab Rust Edition. Con questo nuovo modello, Secretlab crea una sedia da gaming perfetta per le lunghissime sessioni di gioco di Rust, lo spietato survival di Facepunch Studios.

La Secretlab Rust Edition si propone in una colorazione mista che unisce il nero e l’arancione. Lo schienale è finemente decorato ed è presente il logo di Rust, per ricordare a tutti che siete dei veri fan.

C’è però una novità, rispetto alle normali sedie da gaming di Secretlab. La Rust Edition include infatti nel prezzo un DLC esclusivo, che non potrete ottenere da nessuna altra parte. Si tratta di una skin per una sedia da gaming per il gioco, creata appositamente da Facepunch e Secretlab. L’acquisto di una sedie da gaming Rust Edition permette di ottenere anche un codice monouso per questo DLC esclusivo: il codice sarà inviato tramite email dopo l’invio della sedia da gaming. Potete vedere la skin qui sotto.

La colorazione Secretlab Rust Edition è disponibile per due modelli: OMEGA e TITAN. I materiali utilizzati sono stati idea per garantire un’alta traspirabilità, senza mettere mai in secondo piano la sensazione al tatto. Le sedie da gaming sono infatti estremamente morbide, ma anche dall’alta resistenza. Le sedie di Secretlab, inoltre, sono ideate per un assemblaggio semplice e intuitivo.

Vi ricordiamo inoltre le caratteristiche principali dei due modelli a disposizione per la Secretlab Rust Edition:

OMEGA : massimo 180 cm di altezza, massimo 110 kg di peso

: massimo 180 cm di altezza, massimo 110 kg di peso TITAN: tra 175 e 200 cm di altezza, massimo 130 kg di peso

Se volete acquistare la versione Omega o Titan delle Secretlab Rust Edition, tutto quello che dovete fare è seguire il link seguente:

