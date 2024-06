Shadow of the Erdtree: quanto dura il DLC di Elden Ring?

Finalmente è disponibile Shadow of the Erdtree, il DLC di Elden Ring che Il DLC non solo introduce nuovi boss, ma offre anche una serie di missioni secondarie, armi inedite e altri oggetti da scoprire. Si sa che l'espansione è mastodontica, ma quanto dura effettivamente? Se volete scoprirlo siete nel posto giusto!

Ovviamente, è importante ricordare che il tempo necessario per completare il contenuto aggiuntivo di un gioco FromSoftware è soggettivo e dipende molto dalle abilità personali e dall'interesse nell'esplorazione del nuovo mondo proposto, il Regno delle Ombre.

Quanto è lungo il DLC Shadow of the Erdtree?

Basandoci sulla nostra esperienza diretta con il gioco, completare il boss finale e portare a termine diverse attività secondarie potrebbe prendervi tra le 35 e 40 ore. Questa stima include l'esplorazione del Regno delle Ombre e potrebbe variare a seconda del tempo dedicato alle missioni secondarie, alla ricerca di oggetti specifici come le Ceneri o i ricettari, o al tempo impiegato per superare un boss particolarmente difficile.

Raccomandiamo di dedicare tempo all'esplorazione del Regno delle Ombre e alla raccolta di oggetti utili, come i Frammenti dell'Albero Ombra, che possono essere di grande aiuto nella sfida contro i boss più ostici.

Se preferite concentrarvi esclusivamente sui boss principali, il tempo per completare Elden Ring: Shadow of the Erdtree si riduce a circa 15-20 ore. Questo tempo dipende in larga misura dalle vostre competenze con Elden Ring. Per la maggior parte dei fan di lunga data di FromSoftware, che hanno dedicato mesi al gioco base, potrebbe essere possibile concludere il DLC in questo lasso di tempo.

Ovviamente, consigliamo comunque di dedicare tempo alla raccolta di nuove armi e oggetti come le Ceneri di Spirito Venerato anche se l'intento è quello di focalizzarsi principalmente sui boss del DLC. Questo approccio vi aiuterà a essere sufficientemente forti per affrontare le nuove sfide senza dover tornare indietro più volte.

Se necessitate di ulteriori consigli, non esitate a consultare le nostre guide su Shadow of the Erdtree!