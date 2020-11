Silent Hill per PS5 esiste davvero? Apparsi due misteriosi teaser

Rumor, rumor ed ancora rumor. Negli ultimi mesi ci sono state diverse speculazioni su titoli in dirittura d’arrivo. La cancellazione di Silent Hills, sviluppato da Hideo Kojima e Guillermo Del Toro è, ancora oggi, una grossa cicatrice aperta nel petto di milioni di videogiocatori in tutto il mondo. La famosa demo P.T. è tutt’ora una delle più giocate dai fortunati che non l’hanno ancora eliminata. L’opera potenzialmente poteva davvero essere grandiosa, se pensiamo anche al fatto che al lavoro c’era il famoso mangaka Junji Ito. Si è sempre parlato di un possibile ritorno a Silent Hill, ma non c’è mai stato nulla di ufficiale da parte di Konami, che ne possiede ancora i diritti.

Recentemente il profilo ufficiale di PlayStation Arabia ha postato due misteriosi teaser (il secondo potete guardarlo a questo indirizzo) che fanno subito pensare ad un possibile ritorno di Silent Hill sulla nuova console di casa Sony. Ovviamente i due brevi video sono a dir poco criptici, non rivelano nulla di ufficiale ma tutti gli appassionati del brand horror hanno sicuramente provato un brivido sulla schiena.

Se questo non bastasse, ad inizio mese il noto insider Roberto Serrano’, aveva condiviso un post sul suo profilo Twitter ufficiale nel quale si dichiarava certo di un possibile annuncio durante i prossimi Game Awards in programma il prossimo 10 dicembre. Ovviamente vi invitiamo a prendere tutto ciò con le dovute pinze, in quanto la stessa Konami avrebbe negato di essere al lavoro su un nuovo videogioco di Silent Hill. Verità o menzogna? Ora come ora non potremo mai saperlo, ma siamo consapevoli che Sony tiene molto alla sua community, e sa bene inoltre il valore di un capitolo nuovo o un reboot di Silent Hill. Pensate che sia finito tutto qui? Vogliamo ricordarvi che l’anno scorso la Bluepoint avrebbe dichiarato che era al lavoro su due remake, uno dei quali si è rivelato essere l’ottimo Demon’s Souls, inoltre in Astro’s Playroom installato in tutte le PS5 c’è un riferimento a Pyramide Head di Silent Hill 2.

Insomma, ad oggi non abbiamo idea di cosa si nasconde in questi due misteriosi teaser, ma la voglia di vedere un nuovo Silent Hill è tanta. Per ora quindi nulla di ufficiale, vedremo prossimamente se tutto ciò verrà confermato, magari proprio ai Game Awards?

Cosa ne pensate di questa notizia? Vorreste vedere un nuovo Silent Hill su PS5? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedica. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità relative ai prossimi titoli in uscita per la console targata Sony.