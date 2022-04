Skull & Bones è attualmente in fase di playtest interni dai quali, dopo mesi di silenzio sul titolo, sono emersi alcuni leak interessanti. Questi arrivano tramite un video dalla durata di sei minuti che funge da introduzione a tutti coloro che stanno svolgendo i test. Il filmato, ovviamente, è stato prontamente rimosso dalla stessa Ubisoft che ha, in seguito, avvisato i giocatori di stare sintonizzati per alcune novità all’orizzonte.

Il video rilasciato da Ubisoft per accompagnare questo avviso non rivela molto e si limita a mostrare un galeone in fase di navigazione. Tuttavia, il filmato originale mostrato su Reddit durava circa sei minuti e svelava molto di più. Come Assassin’s Creed IV: Black Flag, Skull & Bones è ambientato durante l’età d’oro della pirateria. I giocatori iniziano come pirati alle prime armi con solo un dau in loro possesso. Aumentando il proprio livello di infamia, scaleremo i ranghi per diventare i pirati più temuti dell’oceano. L’infamia può essere ottenuta in molti modi: esplorando, saccheggiando, cercando tesori e tramite eventi. Tra quelli mostrati nel video, vediamo i contratti offerti dagli NPC, che danno molte ricompense al completamento ma comportano anche penalità per coloro che falliscono. I contratti possono essere completati da soli o da un massimo di tre giocatori. Anche saccheggiare le navi mercantili è un modo eccellente per ottenere ricompense. Tuttavia, il modo migliore per ottenere il bottino è quello di saccheggiarle per evitare che vada perduto in fondo al mare.

In mare, la gestione della nave è incredibilmente importante. Affondare significherà perdere l’Infamia e i giocatori dovranno respawnare nel covo o nell’avamposto più vicino. La maggior parte del carico vi sarà restituito, ma il resto deve essere recuperato dal relitto prima che altri giocatori ci mettano le mani sopra. Anche il morale dell’equipaggio è fondamentale, dal momento che dovranno essere ben nutriti e idratati per evitare l’ammutinamento. Inoltre, i giocatori dovranno evitare gli assalti di altri pirati o delle navi di caccia controllate dagli NPC.

Keep your eyes on the horizon… ️ pic.twitter.com/BWaH9QfYUb — Skull & Bones (@skullnbonesgame) April 29, 2022

Ubisoft ha prontamente rimosso il video da ogni piattaforma. Tuttavia, al momento della scrittura, il video introduttivo di Skull & Bones è ancora disponibile su ResetEra. Ricordiamo che il titolo piratesco non ha ancora una data di uscita ufficiale nonostante il suo annuncio risalga ormai al 2017.