Skyrim: i fan rivogliono una mod che impediva al gioco di funzionare (che assurdità)

Quando si parla di MOD diventa impossibile non citare i videogiochi Bethesda, in particolare quelli di ruolo come The Elder Scrolls (Skyrim in particolare) e Fallout, titoli che le community amano particolarmente per la loro versatilità nell’essere modificati a piacimento. Nel corso degli ultimi anni (ma anche mesi) ne abbiamo veramente viste di ogni: città fatte di formaggio, mod grafiche che spingono sulla risoluzione e le texture, armi assurde ed elementi di gameplay decisamente… stravaganti.

Quello che vi raccontiamo oggi, però, ha davvero dell’incredibile: una mod, pensata e ideata per impedire l’avvio del gioco è stata rimossa da Nexus Mods (il popolare sito raccoglitore di mod) a causa proprio della sua funzione: causa un bug per rompere l’avvio. Tutto normale penserete voi e invece i fan non sono rimasti affatto contenti di questa decisione presa dallo staff del sito, che ora pretende e rivuole la mod.

Per questo motivo è stata aperta una petizione che punta proprio al rinserimento di questa particolare mod, che come primo scopo aveva quello di combattere la dipendenza da gioco (sappiamo benissimo quante ore possa rubare Skyrim sul lungo periodo). Tuttavia, ormai è troppo tardi: la decisione non cambierà e la mod non non verrà più pubblicata sul popolare sito.

Una storia decisamente atipica che testimonia quanto la community sia ancora attivissima sul fronte mod e soprattutto su The Elder Scrolls V: Skyrim, così attiva da rivolere un qualcosa che rompe il gioco per evitare di perderci troppo tempo dietro. Una vera e propria assurdità.

Sicuramente la mod troverà il proprio spazio nelle condivisioni private, almeno fino a quando qualcun altro non troverà un’altra soluzione a riguardo. Vi ricordiamo, per dovere di cronaca, che l’11 novembre 2021, in occasione del decimo anniversario del gioco, verrà rilasciato sul mercato The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, un’edizione che oltre a comprendere diverse migliorie tecniche, introdurrà ben 500 mod già pre-installate.