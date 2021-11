Skyrim, la versione per PS5 non offrirà un’importante funzione

Skyrim torna ad essere riproposto per l’ennesima volta dopo dieci anni esatti dal suo rilascio ufficiale, dopo esser stato pubblicato anche su Nintendo Switch. Infatti, la nuova edizione dell’RPG di Bethesda è dedicata proprio al suo anniversario, occasione più che importante considerato l’impatto che ha avuto sul medium del gaming sin dal suo lancio. Skyrim, siamo onesti, è uno dei titoli più amati di tutti i tempi e gli utenti continueranno a volerlo e a giocarlo, soprattutto ora che la Anniversary Edition offre contenuti inediti e tanti altri presi dai titoli passati.

Nonostante la mole di novità, fu proprio il prezzo di questa riedizione del gioco ad aprire molte discussioni, con molti che credono fermamente che il costo sia troppo elevato per un titolo con ormai dieci anni alle spalle, indipendentemente dalla qualità. Adesso a creare polemica c’è la mancanza di un’importante funzione, che rischia di adirare ulteriormente i giocatori di vecchia data. Di fatti, scopriamo che in Skyrim: Anniversary Edition non sarà possibile trasferire i trofei dalla versione PS4 a quella PS5 del gioco.

Una brutta notizia per i giocatori PlayStation, mentre non ci sono problemi per chi è su console Xbox o su PC, dove invece è possibile mantenere gli achievements senza problemi. Difficile capire cosa ha spinto Bethesda a prendere questa decisione o quali siano le motivazioni per cui non sia possibile trasferire i trofei, soprattutto perché la funzione è presente invece sulle altre piattaforme.

Bethesda era venuta in contro ai giocatori, offrendo gratuitamente l’upgrade a Skyrim: Anniversary Edition a tutti coloro che già possedevano la Special Edition e allo stesso modo coloro che posseggono già l’edizione speciale del gioco su PS4 potranno avere la versione PS5, senza alcun costo aggiuntivo. Restiamo quindi in attesa di novità da parte di Bethesda, che speriamo possa decidere di permettere il trasferimento dei trofei anche ai giocatori PlayStation.