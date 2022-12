Ancora oggi, dopo la bellezza di undici anni dal suo lancio originale, The Elder Scrolls V Skryrim continua ad essere uno dei videogiochi più moddati di sempre. Di mod per il noto GDR ad ambientazione fantasy ne abbiamo viste di tutti i colori, e non è raro trovare creazioni dei fan che mischiano elementi presi da altri franchise molto famosi. L’ultima mod va ad inserire una manciata di draghi presi direttamente dalla recente serie TV House of Dragon.

Il modder in questione, conosciuto in rete come ‘archlyde123’ ha basato questa sua mod di Skyrim sull’aggiunta di tre draghi di House of the Dragon, la serie TV HBO prequel di Game of Thrones. Il modder non si è limitato ad inserire i draghi nel gioco Bethesda, ma ha apportato alcune modifiche alle proporzioni delle ali e della testa per permettere alle creature di adattarsi allo stile del popolare gioco di ruolo.

La mod in questione si chiama HotD Dragons – Conquest Trio e va ad aggiungere a The Elder Scrolls V Skyrim i tre draghi Vhagar, Balerion e Meraxes. Queste aggiunte non fanno altro che sostituire tre dei draghi già esistenti all’interno del popolare GDR. Nello specifico Vhagar sostituisce Paarthurnax, Balerion si troverà al posto di Alduin e infine Meraxes si sostituisce al drago leggendario che si può trovare nell’espansione Dawnguard.

Se questa mod ha saputo attirare la vostra attenzione, potete trovare una serie di maggiori informazioni e il link per scaricare questo contenuti cliccando a questo indirizzo. Se avete amato le recente serie TV prequel de Il Trono di Spade, questa mod vi permetterà di vivere Skyrim con un pizzico del mondo fantasy creato da George R.R. Martin.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.