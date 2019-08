Skyrim: in video una mod per le texture in 8K

Skyrim, dopo quasi otto anni, è ancora un gioco molto seguito e amato. L'immortale opera di Bethesda ora si migliora con una mod che punta all'8K.

È innegabile: The Elder Scrolls 5 Skyrim è un gioco praticamente immortale. L’opera di Bethesda, rilasciata per la prima volta l’11 novembre 2011, è stata convertita praticamente su ogni piattaforma, riuscendo quindi a insinuarsi nelle librerie digitali di ogni videogiocatore. Parte del merito è della qualità del prodotto, ma una grande parte va attribuita anche alle mod che riescono a migliorare l’opera sia in termini di contenuti che dal punto di vista tecnico. Ora, è stato rilasciato un nuovo pacchetto che propone texture 8K per le ambientazioni montane del gioco di ruolo. L’autore della mod è “Winedave”: trovate la sua opera, ovviamente in formato completamente gratuito, a questo indirizzo.

Il pacchetto pesa circa 1.8 GB e si chiama UFHD Mountains (chiaro e conciso). Lo scopo principale è di rendere le montagne di Skyrim (e ci sono molte montagne nella regione nordica di Tamriel!) più realistiche, creando panorami da cartolina. Potete vedere un video e delle immagini qui sotto.

Il mondo delle mod, come già detto, ha lavorato su Skyrim in molti modi. Abbiamo visto texture realizzate tramite IA Neurali o l’aggiunta dell’ormai (quasi) scontato ray tracing. La tecnologia avanza e anche Bethesda lo sa bene: gli sviluppatori, infatti, sfrutteranno le fotogrammetria, ovvero una tecnica per la scansione 3D di luoghi e oggetti, per realizzare vari elementi del mondo di gioco di The Elder Scrolls 6.

Parlando proprio di quest’ultimo, purtroppo già sappiamo che l’attesa sarà lunga. Bethesda ha prima di tutto intenzione di realizzare Starfield, nuovo gioco a tema sci-fi di cui ancora sappiamo pochissimo e che certamente uscirà sulla prossima generazione di console. TES 6 si farà attende. Nel frattempo, quindi, possiamo continuare a divertirci con Skyrim, con o senza mod. Diteci, voi state ancora giocando con l’opera di Bethesda?