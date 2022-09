Tra le polemiche che ogni tanto affliggono l’industria dei videogiochi, quella del crunch è ovviamente la più sentita. Gli sviluppatori di Slime Rancher 2 hanno però dimostrato che un videogioco di successo può essere prodotto anche senza sottoporre il team di sviluppo a sforzi impossibili e turni di lavoro massacranti.

Come annunciato su Twitter da parte degli sviluppatori, infatti, Slime Rancher 2 è riuscito a vendere più di 300.000 copie e soprattutto a guadagnare un consenso molto positivo su Steam, con circa il 95% delle recensioni positive. “La cosa più importante è aver aggiunto questi obiettivi senza crunch, offrendo al nostro team di sviluppo benefit importanti”, le parole di Nick Popovich, co-founder e CEO di Monomi Park.

I commenti positivi degli utenti non sono ovviamente mancati. Su ResetEra, per esempio, la maggior parte dei giocatori ha decisamente apprezzato la strategia del team di sviluppo. “E il gioco è anche senza Denuvo”, ha aggiunto un utente della popolare board. La sensazione, in generale, è quella di trovarsi davanti a un nuovo modo di sviluppare videogiochi, che sia rispettoso della persona e ovviamente del suo tempo a disposizione. Un modello virtuoso, che speriamo si possa applicare anche ad altri titoli, soprattutto quelli tripla A. Questa notizia è inoltre una ventata d’aria fresca, soprattutto considerando le ultime uscite di Glen Schofield su The Callisto Protocol: il creatore della serie di Dead Space si era infatti espresso favorevolmente al crunch, salvo poi ritrattare dopo le critiche da parte del pubblico e dei professionisti.

Wow! In just a few days Slime Rancher 2 has sold more than 300k copies, and reached #1 on Steam, w/a 95% positive score across over 6k reviews!

Most importantly, this was all achieved with ZERO crunch, while offering top tier benefits and unlimited PTO to our team ❤️

Thank you! pic.twitter.com/PlYK78IzK5

— Nick Popovich (@NickPopovich) September 26, 2022