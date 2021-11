Sly Cooper 5: lo sviluppo sembra essere cominciato da tempo

Che Sly Cooper 5 sia il titolo che tutti i giocatori di vecchia data vogliono da tempo, non c’è proprio dubbio. Il procione di Sucker Punch è tra i più amati tra le mascotte PlayStation, assieme ad altri volti storici come Ratchet & Clank che, però, sono stati recentemente protagonisti di una delle più grandi esclusive PS5 dell’anno. Al contrario, la banda di Sly sembra ormai sparita dai radar, motivo per cui sono davvero in molti a chiedersi se e quando ritornerà.

A parlare, alcune settimane fa, fu proprio Nick Baker, il già noto insider che più volte si è fatto sentire tra la community, soprattutto per essersi rivelato un leaker affidabile. Secondo lui, Sony starebbe effettivamente preparando il ritorno di Sly Cooper e lo sviluppo del gioco sarebbe cominciato già da questa estate, con un possibile teaser in arrivo durante uno State of Play o verso la metà del 2022. Un utente Reddit fa poi notare un dettaglio molto interessante: proprio a giugno 2021 è stato rilasciato dal nulla un Funko Pop dedicato a Sly Cooper, senza un motivo apparente.

Ci sono quindi possibilità che il rilascio di quella figure, che peraltro sembrerebbe aver venduto molto bene, sia anche un piccolo indizio che il ladro procione stia davvero per fare il suo ritorno. Ancor più interessante è un piccolo easter egg mostrato durante lo spot del PlayStation Showcase di settembre, dove era possibile vedere per pochi frame l’icona di Sly Cooper: di fatti, Sony è nota per nascondere dettagli su giochi non ancora annunciati proprio durante pubblicità di questo tipo, come aveva fatto in precedenza anche con Crash 4.

Dopotutto, siamo onesti, non è poi così folle pensare che Sly possa davvero tornare sulle nostre PlayStation 5, e per quelle di chi ha intenzione di comprarla a breve, soprattutto per via della grandissima richiesta da parte degli appassionati. Sony si mostra sempre più che capace di ascoltare il feedback dei giocatori, motivo per cui le aspettative di tutti gli utenti sono molto alte. Speriamo anche che ascolti gli amanti dei giochi di FromSoftware che ancora chiedono una riedizione di Bloodborne o magari un sequel.