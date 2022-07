Nonostante in passato diversi rumor volevano un ritorno di Sly Cooper su PS5, questo semplicemente non accadrà. Insieme a inFAMOUS, infatti, le due IP dell’epoca PS3 e PS3 sono attualmente in fase dormiente e non c’è nessuna intenzione di “resuscitarle”, almeno stando a quanto comunicato da Sucker Punch, team di sviluppoo first party di PlayStation, che ha svelato l’informazione in un post sul suo sito ufficiale per celebrare i 25 anni di attività.

“I nostri giochi continuano a crescere in dimensioni e complessità e richiedono la nostra attenzione. Attualmente siamo al lavoro su un nuovo progetto e non abbiamo nessun piano per rivisitare inFAMOUS o Sly Cooper”, le parole del team di sviluppo affidate al suo sito ufficiale. Non solo: non c’è nessun altro studio, sia esso di Sony oppure no, che è al lavoro sui due franchise.

La dichiarazione di Sucker Punch smentisce dunque tutti quei rumor che abbiamo visto nell’ultimo anno e mezzo. Secondo alcuni insider, infatti, Sony stava preparando un grande ritorno per Sly Cooper, con tanto di annuncio che sarebbe dovuto avvenire al massimo entro il prossimo settembre. Così non sarà. Le due IP, almeno allo stato attuale, sono morte. Certo, in futuro lo scenario potrà cambiare, ma ne dubitiamo fortemente: al momento la priorità di Sucker Punch potrebbe essere su un eventuale successore di Ghost of Tsushima oppure su un gioco a servizio, come voluto dalle nuove strategie di Sony.

Al momento Sucker Punch non ha ancora svelato su cosa sta lavorando. Il team di sviluppo statunitense probabilmente resterà in silenzio ancora per un po’ di tempo, almeno quello necessario per poter presentare qualcosa di accettabile al grande pubblico. Con il periodo estivo che non sembra più essere in grado di offrire dei veri annunci dopo la Summer Game Fest, probabilmente l’appuntamento con i reveal delle nuove IP è fissato per il 2023.