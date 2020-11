SNES oggi compie 30 anni

Il 21 novembre 1990, ben 30 anni fa, fece il suo esordio nel mondo videoludico il Super Nintendo Entertainment System – più comunemente noto come SNES. Nonostante la popolarità della concorrente Sega Mega Drive, questo gioiello di casa Nintendo aveva letteralmente conquistato il pubblico, configurandosi presto in un importante successo commerciale, al punto di diventare nel 1993 la console più popolare negli USA.

Il Super Famicom – nome originale giapponese dello SNES – è stato venduto al lancio al prezzo di 25.000 yen e le prime 300.000 unità disponibili vennero esaurite in pochissime ore. Il merito di questo importante risultato va anche al nostro idraulico di fiducia, poiché il gioco di Super Mario World, incluso gratuitamente all’interno della confezione, fece innamorare milioni di videogiocatori. Dal video qui sotto, inoltre, potrete ammirare tutti i grandi successi che hanno caratterizzato questa fantastica console, presentati in occasione del lancio di Super NES Classic Edition, una riproduzione più piccola che richiama la console domestica originale degli anni ’90, includendo titoli importanti come The Legend of Zelda: A Link to the Past, Final Fantasy III o Super Mario World 2: Yoshi’s Island.

Non mancarono poi le versioni aggiornate dello SNES, menzionando la nuova versione lanciata da Nintendo nel 1997, modificata solo esteriormente ma perfettamente compatibile con la libreria giochi già esistente. Le migliorie, infatti, riguardano i pulsanti di accensione e reset che cambiano posizone, le cartucce inoltre possono essere estratte manualmente senza un pulsante dedicato, mentre l’architettura interna è stata rivista con l’impiego di componenti più recenti, che non migliorano la performance del sistema, ma consentono un notevole risparmio sui costi produttivi. In aggiunta, nel 1998 è arrivata ancora una versione aggiornata del Famicom (SNES), denominata Super Famicom Jr, che era compatibile con tutti i giochi per SNES, ma che presentava alcune minime differenze esteriori.

Nel 1999, lo SNES ha smesso ufficialmente di essere commercializzato in Europa e in Nord America, per andare poi definitivamente in pensione nel 2003, dopo oltre dodici anni di attività, ricchi di qualità e con un comparto titoli di grande successo regalato al grande pubblico. E voi, avete mai avuto un SNES? Se la risposta è negativa, ricordiamo che con l’abbonamento Nintendo Switch Online potete giocare ad un catalogo in continua espansione, comprendente i titoli che hanno fatto la storia per NES e SNES.