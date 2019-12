Miglior videogioco del 2019: vota il tuo preferito!

Finisce un anno e uno nuovo si appresta ad iniziare. Prima che ciò avvenga, però, dobbiamo portare a termine un importante compito: eleggere il miglior videogioco del 2019. Certo, premi come i The Game Awards 2019 danno già una risposta “ufficiale”, ma noi di Game Division vogliamo anche sapere cosa ne pensate voi lettori.

Il 2019, per di più, è stato un anno denso di novità, ritorni ed eventi. Non si può infatti non essere felici di quanto proposto dall’industria videoludica su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Google Stadia.

Trovare i giusti candidati da proporvi non è affatto stato semplice, ma la nostra redazione ha infine scelto dieci grandi nomi tra i videogiochi rilasciati nel corso del 2019. Parliamo di opere del calibro di Resident Evil 2 Remake, il grande ritorno di Capcom, e Death Stranding, la nuova opera di Hideo Kojima. Ovviamente non potevano mancare Sekiro Shadows Die Twice, il gioco d’azione di FromSoftware, e Control, l’avventura in terza persona di Remedy Entertainment, creatori di Alan Wake.

Non bisogna però scordarsi di titoli meno “rumorosi” ma comunque di alta qualità come A Plague Tale: Innocence e Disco Elysium, considerati da molti appassionati i migliori del 2019: se anche voi la pensate così, ora avete l’occasione di renderlo ufficiale.

Gioco dell’anno 2019

Non perdiamo però altro tempo e scopriamo con precisione quali sono i dieci candidati al premio Gioco dell’anno 2019 di Game Division!

In conclusione, vi segnaliamo che il sondaggio terminerà il 13 dicembre 2019, a ridosso dei The Game Awards. Avete quindi una decina di giorni per poter scegliere qual è il miglior videogioco del 2019. Diteci, cosa avete votato? C’è qualche titolo che, a vostro parere, avrebbe meritato di comparire tra i candidati al Gioco dell’anno 2019 di Game Division?