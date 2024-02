Sony dura con Bungie: "Devono prendersi le loro responsabilità"

Negli ultimi mesi, abbiamo avvertito diverse problematiche all'interno Bungie, lo studio di sviluppo dietro al celebre franchise Destiny (ed ex sviluppatori di Halo). Le ultime notizie provenienti dalle sale riunioni e dai rapporti finanziari hanno gettato luce sulle criticità che il marchio sta affrontando e sulle incertezze che circondano il suo futuro.

Durante una recente sessione di domande e risposte sui risultati finanziari di Sony, il presidente Totoki di SIE ha espresso preoccupazioni riguardo alla gestione aziendale di Bungie. Sebbene abbia elogiato l'eccezionale creatività e la motivazione dei dipendenti, ha sottolineato la necessità di migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse finanziarie e l'assunzione di responsabilità per le tempistiche di sviluppo. Queste osservazioni hanno sollevato interrogativi sul futuro dello studio sotto il controllo di Sony Interactive Entertainment (SIE).

Con il recente ritardo dell'espansione cruciale di Destiny 2, intitolata "La Forma Ultima", e i ricavi che sono scesi al di sotto delle aspettative, il futuro della software house non è proprio rose e fiori. Si è appreso che il mancato raggiungimento degli obiettivi finanziari potrebbe mettere a rischio l'indipendenza di Bungie come sussidiaria di SIE, aprendo la strada a un possibile takeover da parte di Sony.

Il rapporto di IGN che ha rivelato una riduzione del personale di Bungie di circa il 10% ha alimentato ulteriori preoccupazioni sulla stabilità interna dello studio. Questi licenziamenti sono stati attribuiti alla necessità di tagliare i costi per compensare i mancati obiettivi di ricavi.

In questo momento la community è divisa tra speranza e preoccupazione. Molti si chiedono se Bungie sarà in grado di superare le attuali sfide e mantenere la sua promessa di continuare a produrre contenuti di alta qualità per i suoi appassionati.