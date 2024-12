Sony diventa azionista di maggioranza di Kadokawa, è ufficiale

Sony Group Corporation diventerà il maggiore azionista di Kadokawa Corporation (proprietaria anche di From Software), acquisendo circa il 10% delle azioni per 50 miliardi di yen (320 milioni di dollari) il 7 gennaio 2025.

Le due società hanno firmato un accordo di alleanza strategica di capitale e business per rafforzare la loro collaborazione e massimizzare globalmente il valore delle proprietà intellettuali di entrambe. L'operazione prevede che Sony sottoscriva 12.054.100 nuove azioni di Kadokawa attraverso un collocamento privato.

Tra le iniziative previste dall'alleanza ci sono:

Investimenti congiunti nel settore dei contenuti globali

Scoperta di nuovi creatori tramite piattaforme UGC

Ulteriore sviluppo multimediale delle proprietà intellettuali di entrambe le aziende

Adattamenti e distribuzione globale da parte di Sony dei contenuti Kadokawa

Co-produzione di opere animate

Espansione della distribuzione globale di anime e prodotti correlati di Kadokawa tramite Sony

Sviluppo di personale per la produzione virtuale

Ampliamento del publishing di giochi Kadokawa

Distribuzione delle pubblicazioni Kadokawa come ebook tramite Sony

Il CEO di Kadokawa, Takeshi Natsuno, ha dichiarato: "Questa alleanza dovrebbe non solo rafforzare ulteriormente le nostre capacità di creazione di IP, ma anche aumentare le nostre opzioni di mix multimediale con il supporto di Sony per l'espansione globale, permettendoci di offrire i nostri IP a più utenti in tutto il mondo".

Hiroki Totoki, presidente di Sony Group, ha aggiunto: "Combinando l'ampio ecosistema di creazione di IP di Kadokawa con i punti di forza di Sony, che ha promosso l'espansione globale di una vasta gamma di intrattenimento, prevediamo di lavorare a stretto contatto per realizzare la strategia 'Global Media Mix' di Kadokawa".

Il prezzo di emissione delle nuove azioni è stato fissato a 4.146 yen per azione, con uno sconto del 4,8% rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente. Sony si è impegnata a non trasferire le azioni acquisite per un anno senza il consenso di Kadokawa.

I proventi dell'operazione, pari a circa 49,7 miliardi di yen al netto dei costi, saranno utilizzati da Kadokawa per: - 20 miliardi di yen per la creazione, sviluppo e acquisizione di nuove IP - 29,7 miliardi di yen per potenziare la distribuzione globale delle IP

L'impatto sui risultati finanziari consolidati di Kadokawa per l'anno fiscale che termina a marzo 2025 è previsto essere limitato. L'operazione porterà Sony a diventare il terzo maggiore azionista di Kadokawa con il 10,11% delle azioni, dopo Korea Securities Depository - Samsung e The Master Trust Bank of Japan.