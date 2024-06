Sony elimina (finalmente) il tag 8K dalla confezione della PS5

Recentemente è stato rilevato che Sony ha rimosso il tag 8K dalle confezioni di PlayStation 5, un dettaglio che era stato ben visibile dal lancio della console. Le nuove scatole del PS5 ora mostrano solo i tag relativi a 4K/120 fps e HDR, eliminando qualsiasi riferimento alla capacità della console di supportare l'uscita 8K.

Questa modifica è stata notata inizialmente da John Linneman di Digital Foundry, che ha segnalato l'assenza del tag 8K sulle pagine di PlayStation Direct. In precedenza, Sony aveva annunciato che "PS5 è compatibile con display 8K al lancio e, dopo un aggiornamento futuro del sistema, sarà in grado di supportare risoluzioni fino a 8K", a condizione che ci fossero contenuti e software compatibili.

Finora, l'unico gioco a supportare veramente la risoluzione 8K su PS5 è stato The Touryst. L'adozione di TV 8K da parte dei consumatori non ha raggiunto un livello tale da spingere i produttori di console a puntare decisamente su questa tecnologia. Anche Microsoft, con la sua Xbox Series X, aveva inizialmente promosso la compatibilità con l'8K, ma Phil Spencer, capo di Xbox, descrisse l’8K come una "tecnologia aspirazionale", sottolineando come ci sarà da attendere ancora molti anni prima che l’8K possa diventare uno standard nel mondo dei videogiochi, se mai diventerà tale.

Insomma, si tratta di una tecnologia che, sebbene promossa al lancio, non è mai davvero stata sfruttata su PlayStation, rendendo la scelta di toglierne il logo più che sensata da parte di Sony. E chissà, magari ci proveranno di nuovo con l'ipotetica PS5 Pro.