Sony ha venduto 77,8 milioni di PS5, ma teme i dazi di Trump

In un panorama videoludico sempre più competitivo, Sony mantiene la rotta con PlayStation 5, raggiungendo quota 77,8 milioni di unità vendute dal suo debutto nel 2020. L'ultima trimestrale ha registrato una distribuzione di 2,8 milioni di console, un dato che rispecchia quasi perfettamente l'andamento storico di PlayStation 4, che nello stesso arco temporale aveva toccato i 79,1 milioni di esemplari. Tuttavia, guardando all'intero anno fiscale 2024, si evidenzia un calo nelle vendite della PS5: 18,5 milioni di unità contro i 20,8 milioni dell'anno precedente, segnando una flessione che fa riflettere sulle strategie future del colosso giapponese.

Nonostante il leggero rallentamento nelle vendite hardware, il settore videoludico di Sony ha registrato un incremento significativo negli utili operativi, con un balzo del 43% rispetto all'anno precedente. A trainare questa crescita è stato principalmente il software, con vendite complessive in aumento del 9%. Un dato particolarmente interessante emerge analizzando la provenienza di questi risultati: sono stati i titoli di terze parti a compensare ampiamente la leggera contrazione nelle vendite dei giochi first-party.

Il 2024 è stato finora relativamente tranquillo sul fronte delle esclusive Sony, con un solo titolo first-party pubblicato nella prima parte dell'anno. Gli appassionati attendono con impazienza il rilascio di produzioni di punta come Death Stranding 2: On the Beach (che potete preordinare su Amazon) e Ghost of Yōtei, che potrebbero ravvivare ulteriormente le vendite software nei prossimi mesi.

Tuttavia, una pesante battuta d'arresto è arrivata con il rinvio di Grand Theft Auto VI di Rockstar Games, ora posticipato a maggio 2026. Una notizia che ha certamente deluso molti giocatori e che avrà ripercussioni sui bilanci futuri di Sony, considerando l'enorme impatto commerciale che la serie GTA ha storicamente avuto sulle piattaforme PlayStation.

Le previsioni per il futuro non sono particolarmente rosee.

Nonostante i risultati positivi attuali, Sony non prevede che questa crescita possa mantenersi nel tempo. L'azienda giapponese ha infatti anticipato una potenziale perdita di circa 100 miliardi di yen (equivalenti a circa 700 milioni di dollari) nelle vendite del prossimo anno, principalmente a causa dell'introduzione di nuovi dazi commerciali. Un problema particolarmente significativo considerando che la maggior parte delle vendite di PlayStation avviene proprio negli Stati Uniti, mercato chiave per l'ecosistema Sony.

Durante la presentazione dei risultati finanziari, i vertici Sony hanno accennato alla possibilità di trasferire gli aumenti tariffari sui consumatori, pur senza menzionare esplicitamente PS5 o il mercato americano. Una mossa delicata, considerando che l'azienda ha già incrementato i prezzi della console in vari territori, inclusa l'Europa, mentre gli aumenti nel mercato statunitense rappresentano storicamente una rarità nel settore.

Un'alternativa strategica è stata avanzata direttamente dal CEO Hiroki Totoki, che ha menzionato la possibilità di avviare la produzione di PlayStation 5 direttamente sul suolo americano. "È qualcosa che deve essere considerato per il futuro", ha dichiarato Totoki, aprendo a scenari finora inesplorati nella filiera produttiva Sony, tradizionalmente concentrata in Asia.

Le sfide economiche e geopolitiche stanno dunque ridisegnando le strategie dei principali attori del mercato videoludico. Per Sony, mantenere la competitività della propria console di punta richiederà un delicato equilibrio tra sostenibilità economica e fidelizzazione di una base utenti sempre più attenta al rapporto qualità-prezzo, in un contesto globale caratterizzato da crescenti tensioni commerciali e incertezze di mercato.