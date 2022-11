Se sarà GOTY oppure no lo sapremo solamente l’8 dicembre 2022, ma per ora il parere della critica è ben chiaro: God of War Ragnarok non è il miglior gioco del 2022. A svelarlo sono i dati di OpenCritic e Metacritic, i due aggregatori di recensioni unici in tutto il settore dei videogiochi.

Come è possibile vedere basandoci solo ed esclusivamente sul voto medio, God of War Ragnarok non riesce in nessun modo a togliere lo scettro a Elden Ring. Il gioco di casa FromSoftware continua ad avere una media voto più alta, seppur di pochissimo. Una conferma di come il titolo ambientato nell’Interregno, seconda opera originale dopo Sekiro e dopo l’addio a Dark Souls (almeno per ora), sia effettivamente il miglior gioco del 2022.

Arduo, a questo punto, capire a chi verrà assegnato il premio di Game of the Year. Sicuramente però per le giurie chiamate a votare sarà difficile e facile allo stesso tempo da scegliere. Da qui alla fine dell’anno, infatti, di tripla A qualitativamente così belli non ne usciranno più. La vera lotta tra i due contendenti sarà dunque tra l’opera di stampo nipponico e quel sequel dell’avventura del 2018, che ha rivoluzionato completamente la serie e mischiato le carte in tavola. Certo, forse il discorso sarebbe stato molto diverso se Starfield fosse riuscito a rispettare l’uscita in questo 2022, ma come ben sappiamo il nuovo gioco di casa Bethesda è stato rinviato alla prima parte del 2023. Insomma, non ci sono ulteriori concorrenti che potrebbero mettere a rischio la vittoria di FromSoftware o Santa Monica.

God of War: Ragnarok is currently the #7 highest rated original game of all time, #2 in the 2022 Hall of Fame. pic.twitter.com/AhmYZthBDG — OpenCritic (@Open_Critic) November 3, 2022

God of War Ragnarok sarà disponibile a partire dal 9 novembre 2022. Il gioco uscirà per PlayStation 4 e PlayStation 5, segnando così l’arrivo dell’ennesimo gioco cross gen, una situazione inevitabile visto che le PS5 vendute sono sì tante, ma fin troppo poche per poter permettere a tutto il pubblico di entrare in contatto con questo sequel.