South of Midnight, nuovo trailer e data di uscita per l'esclusiva Xbox

Compulsion Games ha finalmente svelato nuovi dettagli sul suo peculiare progetto South of Midnight. Gli appassionati hanno potuto godere di un trailer che ha mostrato le ambientazioni suggestive e il gameplay in step-motion di questo titolo in arrivo su Xbox Series X|S (acquistabile su Amazon) e PC.

Ambientato nel profondo Sud degli Stati Uniti, South of Midnight promette di immergere i giocatori in un'avventura soprannaturale intrisa di folklore e magia voodoo. Il trailer ha rivelato scenari mozzafiato, dalle paludi nebbiose del bayou alle strade acciottolate di New Orleans, il tutto avvolto in un'aura di mistero e oscurità.

La protagonista, Hazel, è stata presentata come una giovane donna dotata di poteri soprannaturali, costretta a confrontarsi con forze oscure che minacciano la sua terra natale. Il sistema di combattimento mostrato sembra fondere abilità magiche con combattimenti corpo a corpo, promettendo un'esperienza di gioco unica e coinvolgente.

Compulsion Games ha evidenziato come l'esplorazione sarà un elemento chiave di South of Midnight. I giocatori potranno interagire con un cast eclettico di personaggi, ognuno con la propria storia e segreti da svelare. La narrazione non lineare permetterà ai giocatori di influenzare il corso degli eventi attraverso le proprie scelte.

Il direttore creativo ha sottolineato l'importanza della colonna sonora, composta da brani originali ispirati al blues e al jazz, che contribuirà a creare l'atmosfera unica del gioco.

Una delle sorprese più gradite dell'evento è stata l'annuncio della data di uscita. South of Midnight sarà disponibile a partire dall'8 aprile 2025 su Xbox Series X|S e PC, con il lancio immediato su Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass.

Con questa presentazione, Compulsion Games ha dimostrato di aver fatto tesoro dell'esperienza acquisita con il precedente titolo, We Happy Few, promettendo un'avventura più raffinata e ad ampio respiro.