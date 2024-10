Warhammer 40,000: Space Marine 2: in arrivo svariati nuovi contenuti

Un nuovo aggiornamento gratuito è in arrivo per Warhammer 40,000: Space Marine 2, il popolare sparatutto cooperativo sviluppato da Saber Interactive. L'update introdurrà nuove armi, modalità di gioco più impegnative e un colossale nemico inedito.

Il contenuto principale dell'aggiornamento sarà l'Hierophant Bio-Titan, descritto come "il più grande e terrificante Tyranid mai visto". Questo gigantesco avversario sarà il nemico principale in una nuova operazione cooperativa per tre giocatori.

Oltre al Bio-Titan, l'update includerà anche una nuova difficoltà Lethal per mettere alla prova i giocatori più esperti, e una nuova arma chiamata Neo-Volkite Pistol. Tutti questi contenuti faranno parte della Stagione 2 del gioco, di cui non è stata ancora annunciata una data di uscita precisa.

Space Marine 2 ha mantenuto una solida base di giocatori fin dal lancio

Per le stagioni successive, Saber Interactive ha già anticipato l'arrivo di ulteriori contenuti come nuove missioni PvE, arene e modalità PvP, ranghi di prestigio e una modalità orda. La maggior parte di questi aggiornamenti sarà gratuita per tutti i possessori del gioco.

Space Marine 2 (acquistabile su Amazon) si è rivelato un grande successo, mantenendo una media giornaliera di oltre 30.000 giocatori contemporanei su Steam anche dopo il picco iniziale. Con l'arrivo dei nuovi contenuti, ci si aspetta un'ulteriore impennata del numero di utenti attivi.

L'ampio supporto post-lancio testimonia l'impegno degli sviluppatori nel continuare ad arricchire l'esperienza di gioco. Gli appassionati dell'universo di Warhammer 40,000 avranno quindi molti nuovi contenuti da esplorare nei prossimi mesi.