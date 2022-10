Il Prime Day, insieme al Black Friday, è uno dei momenti migliori per i videogiocatori per fare acquisti: sono moltissime infatti non solo le periferiche gaming in sconto come monitor, volanti e tastiere, ma anche le copie fisiche dei giochi.

Splatoon 3, terzo capitolo del franchise Nintendo uscito appena un mese fa, è attualmente in sconto su Amazon a 49,98€, quindi dieci euro in meno rispetto al suo prezzo di listino standard di 59,99€. Considerando che l’azienda giapponese abbassa molto di rado le tariffe dei suoi titoli, si tratta di un’occasione da non perdere.

Nella modalità singleplayer di Splatoon 3 i giocatori vestono i panni di Numero 3, la quale deve affrontare il diabolico esercito octariano, affiancata dalla Nuova Divisione Branchia. Ritorna anche la modalità cooperativa Salmon Run, dove potrete giocare in compagnia dei vostri amici e unire le forze per sconfiggere i boss capeggiati da Salmonarca.

Ovviamente, la modalità più entusiasmante di Splatoon 3 è il multiplayer, dove potrete gettarvi nella mischia insieme agli altri giocatori online e conquistare territori a colpi di vernice. Rispetto ai titoli precedenti del franchise sono state introdotte nuove armi, sia principali che secondarie, ancora più potenti e originali; nuovi outfit con i quali potrete personalizzare il vostro personaggio; nuove mosse da utilizzare per annientare i nemici e nuove mappe da esplorare.

Splatoon è uno dei titoli Nintendo più amati e il terzo capitolo è diventato il videogioco con più vendite in assoluto nei primi tre giorni dal lancio in Giappone. La media delle recensioni si aggira su 9/10, quindi se stavate pensando se comprarlo o meno, il Prime Day rappresenta il momento giusto. Vi invitiamo infatti ad approfittare dell’offerta il prima possibile rimandandovi alla pagina dedicata, e ricordandovi di abbonarvi al servizio di Amazon se ancora non l’avete fatto, dato che gli sconti termineranno presto.

