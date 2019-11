Splinter Cell, da Ubisoft un possibile indizio sul ritorno della serie

La pagina Twitter spagnola di Ubisoft ha nelle scorse ore rilasciato un messaggio a dir poco enigmatico su Splinter Cell.

Tra le saghe un cui ritorno è attesissimo da migliaia di fan una delle più importanti è senza ombra di dubbio quella dedicata alle gesta di Sam Fisher, noto agente speciale protagonista della celeberrima serie Splinter Cell. Un ritorno, quello della saga stealth, atteso oramai da diversi anni ma che ad oggi non si è purtroppo ancora materializzato.

Un post rilasciato dalla pagina Twitter spagnola di Ubisoft, publisher delle precedenti avventure di Sam Fisher, sembra però finalmente smuovere le acque e, seppur non annunciando direttamente nulla, lascia forse qualche indizio su un possibile ritorno della serie.

Hace falta entender la oscuridad para poder hacerle frente… #SamFisher pic.twitter.com/fTsRnCQa7d — Ubisoft España (@Ubisoft_Spain) November 8, 2019

Come potete vedere comodamente nel tweet qui sopra il richiamo a Splinter Cell è decisamente evidente e la scritta che lo accompagna parecchio enigmatica. “Per combattere l’oscurità è prima necessario conoscerla” recita infatti il breve testo con tanto di punti di sospensione.

Ad oggi tale post non è stato ripreso da nessun altro account nazionale di Ubisoft ma va però ad aggiungersi a tutta una lunga serie di indizi sul ritorno di Splinter Cell emersi negli ultimi tempi. Julian Gerighty, creative director di Ubisoft, qualche mese fa aveva ad esempio affermato di star lavorando sul progetto, salvo ritrattare poco dopo bollando il tutto come un semplice scherzo.

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi è davvero in arrivo un nuovo capitolo dell’apprezzatissima saga del publisher transalpino o si tratta invece solamente di un falso indizio? Vi piacerebbe immergervi in un nuovo episodio di Splinter Cell o questa saga non vi ha invece mai attirato più di tanto? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!