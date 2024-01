Prezzo TOP su questo/a SSD WD_BLACK 4TB per PS5 (-19%)

In un'epoca in cui la velocità e la capacità di archiviazione sono fondamentali per gli appassionati di gaming e per i professionisti, l'SSD WD_BLACK SN850P da 4 TB emerge come una scelta imbattibile. Attualmente disponibile su Amazon a un prezzo straordinario di soli €429, rispetto al prezzo consigliato di €529, questo SSD offre un incredibile sconto del 19%.

WD_BLACK SN850P 4TB, chi dovrebbe acquistarlo?

Con un'ampia capacità di archiviazione che può ospitare fino a 100 giochi, questa unità si presenta come la scelta ideale per chi desidera mantenere una libreria vasta e sempre aggiornata senza compromettere la velocità. Grazie alla tecnologia NVMe PCIe Gen4, con velocità di lettura fino a 7300 MB/s, potrete immergervi completamente nell'azione e affrontare ogni avventura digitale senza alcuna interruzione.

Il dissipatore di calore incluso, dal design elegante e funzionale, assicura che il vostro dispositivo rimanga fresco anche durante le sessioni di gioco più intense, riducendo il rischio di surriscaldamento e garantendo una maggiore durata dell'unità. Questo modello, ufficialmente concesso in licenza per PS5, si installa senza problemi, consentendovi di espandere la vostra console con la sicurezza di un prodotto affidabile e autorizzato. Potenziate la vostra esperienza di gioco con prestazioni elevate e affidabilità garantita.

Con un'offerta esclusiva al prezzo vantaggioso di soli €429,00 anziché €529,00, l'SSD WD_BLACK SN850P si presenta come la scelta ideale per gli appassionati di gaming che cercano prestazioni di alto livello senza compromessi. Affidabilità, velocità straordinaria e una capienza generosa fanno di questo SSD un investimento vincente per potenziare il vostro arsenale ludico.

