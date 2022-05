Avete sempre avuto voglia di provare Star Citizen ma non eravate pronti a pagare l’ingresso nel mondo di gioco creato da Cloud Imperium Games? Ci sono ottime notizie per voi. L’ambizioso gioco di esplorazioni spaziali è infatti disponibile gratuitamente per un periodo di tempo limitato, permettendo a tutti di poter avere un primo contatto con il gigantesco mondo di gioco creato da CIG.

Andiamo con ordine e partiamo ovviamente dalle data. Star Citizen è gratuito dal 20 al 31 maggio 2022. 11 giorni di gioco, dunque, in cui tutti i giocatori interessati potranno provare gratuitamente il titolo di Cloud Imperium Games. L”operazione è nata per celebrare la release della versione Alpha 3.17, avvenuta proprio nelle ultime ore. Si tratta di un incredibile promozione, che permetterà di provare gratis la miglior versione del gioco attualmente disponibile senza spendere un singolo euro.

A differenza di altre trial, la versione gratuita di Star Citizen offre una serie di contenuti decisamente importanti. Si parte ovviamente dai veicoli: tutte le astronavi sono infatti provabili gratuitamente. Presente anche l’esplorazione del mondo di gioco senza limiti, con la possibilità di esplorare la zona di atterraggio di Orison. All’elenco dei tanti contenuti disponibili all’interno del gioco fa anche il suo debutto la RSI Scorpius. “Svelata nel 2021, la RSI Scorpius sarà disponibile per tutti durante la launch week di Invictus”, si legge nel comunicato stampa dello sviluppatore.

Come abbiamo già detto in apertura della notizia, Star Citizen sarà disponibile gratuitamente dal 20 al 31 maggio 2022. Il gioco si può scaricare dal sito ufficiale, che trovate a questo indirizzo. Se invece siete interessati a dare uno sguardo agli ultimi aggiornamento in merito ai miglioramenti dell’intelligenza artificiale e degli outpost, cliccando qui trovate due nuovi video commentati direttamente dagli sviluppatori del gioco. Continuate a seguire Tom’s Hardware per non perdervi nessun aggiornamento e nessuna novità dal mondo dei videogiochi.