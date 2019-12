Star Wars: EA Motive sta lavorando a un nuovo gioco?

Quando si parla di case di sviluppo non del tutto “apprezzate” dalla massa di videogiocatori, il nome di Electronic Arts spunta tra i primi. Purtroppo in questa generazione (e non solo) il colosso americano ha decisamente attuato scelte molto discutibili quando si va a parlare delle sue opere dedicate. Sicuramente la saga di Star Wars è stata gestita in maniera molto caotica da EA, dando spesso e volentieri vita a disastri di marketing (come il già noto Battlefront 2 e le sue microtransazioni).

Ma durante questi ultimi mesi il colosso americano sembra aver capito i propri sbagli. Proprio per questo motivo EA ha deciso di dare più libertà ai propri studi, così da creare opere apprezzabili. Star Wars Jedi Fallen Order è solo l’esempio più recente di cosa nasce quando si pensa più alla qualità effettiva del prodotto e non ai guadagni. Per questo motivo probabilmente EA Motive (studio con sede a Montreal) starebbe già lavorando a un altro titolo dedicato alla saga di Star Wars.

Motive Montreal has been doing a new Star Wars game for a while now. A team in Vancouver was briefly working on a different Star Wars game after Orca, but not anymore — Jason Schreier (@jasonschreier) December 16, 2019

Stando alle parole del noto giornalista Jason Schreier (Kotaku) la “divisione” canadese di EA sarebbe già al lavoro su un nuovo progetto che vedrà molto probabilmente la luce durante la prossima generazione di console. Il futuro progetto di EA Motive andrebbe a sostituire l’opera di EA Vancouver (che fu cancellata qualche mese fa). In merito a tutto ciò Electronic Arts non sembra aver rilasciato alcuna dichiarazione.

Quindi come sempre, vi invitiamo a prendere queste informazioni con le dovute pinze ed aspettare conferme relative a questo possibile futuro gioco dedicato a Star Wars. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!