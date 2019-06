Star Wars Jedi Fallen Order: disponibile in preorder scontato a 49.98€

Star Wars Jedi Fallen Order è attualmente in offerta su Amazon, se volete prenotarlo, questo è un ottimo momento per farlo a prezzo scontato.

Il primo gioco mostrato durante l’EA Play di Electronics Arts è stato Star Wars Jedi Fallen Order, il titolo single player di Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends). In tale occasione abbiamo avuto modo di vedere il primo vero gameplay, di circa quindici minuti, tramite il quale abbiamo potuto ammirare in azione il protagonista, Cal, il quale sa già usare la Spada Laser e la Forza senza particolari limitazioni.

Nella nostra anteprima vi abbiamo detto che: “Fallen Order si dimostra quello che tutti più o meno immaginavamo: un gioco che non inventa nulla, ma nonostante questo risulta piacevole, ispirato dall’anima di Star Wars e sicuramente divertente. Il combat system, nella sua semplicità, ci ha convinto, anche se rimangono da valutare difficoltà e intelligenza artificiale dei nemici. Le fasi esplorative potrebbe risultare noiose se prive di varietà ma, come abbiamo detto, Respawn sembra avere le idee chiare, quindi siamo fiduciosi.”

Ora, se siete rimasti colpiti da Star Wars Jedi Fallen Order, potete prenotarlo su Amazon a prezzo scontato. In questo momento, è possibile preordinare il gioco in versione console a 49.98€, mentre la versione PC è a 60.98€. Vi ricordiamo che il preorder è soggetto alla regola “prenotazione a prezzo minimo garantito”, ovvero nel caso nel quale il prodotto da voi già preordinato dovesse diminuire di prezzo prima della spedizione, lo pagherete il prezzo minimo apparso sul sito, senza che voi dobbiate fare alcunché. Ecco a voi i link per la prenotazione:

Star Wars Jedi Fallen Order – PS4: 49.98€

Star Wars Jedi Fallen Order – Xbox One: 49.98€

Star Wars Jedi Fallen Order – PC: 60.98€

Diteci, cosa ne pensate di Star Wars Jedi Fallen Order? Vi interessa, oppure quanto mostrato fino a questo momento non vi ha colpito appieno?