Star Wars Jedi: Survivor Deluxe a metà prezzo! (-50%)

Star Wars Jedi: Survivor Deluxe è disponibile su Amazon a 44,99€, provenendo da un prezzo originale di 89,99€, con uno sconto del 50%. Il pacchetto include, oltre al gioco base, contenuti altamente ricercati che arricchiranno l'esperienza di gioco, permettendo di vivere il seguito delle avventure di Cal, divenuto ora un potente cavaliere Jedi.

Star Wars Jedi: Survivor Deluxe per Origini: prosegue l'avventura di Cal

Star Wars Jedi: Survivor Deluxe è il videogioco perfetto per i fan accaniti della saga di Star Wars e per i giocatori che amano immergersi in avventure epiche in mondi fantascientivi. Se vi piace esplorare galassie lontane e affrontare sfide emozionanti, questo titolo è ciò che fa per voi. Con la possibilità di seguire il viaggio di Cal, oramai cresciuto e diventato un potente cavaliere Jedi, avrete l'opportunità di spingervi oltre il vostro addestramento usufruendo di un sistema di combattimento migliorato, impreziosito da abilità della Forza inedite e nuovi stili di combattimento con la spada laser.

Il gioco presenta nuovi equipaggiamenti e tecniche da sfruttare, permettendo ad ogni giocatore di personalizzare la propria esperienza e affrontare le sfide in modo unico.

Non da meno, l'esplorazione della galassia selvaggia è al centro dell'esperienza, con la possibilità di scoprire tantissimi nuovi pianeti e ambientazioni già note ai fan della saga, ognuna dotata di sfide e nemici specifici. La Deluxe Edition amplifica ulteriormente questa esperienza, grazie a pacchetti che arricchiscono il proprio personaggio e l'alleato droide BD-1, oltre a nuove armi come il blaster DL-44 e un set speciale esclusivo.

A un prezzo scontato di 44,99€, rispetto al costo originale di 89,99€, Star Wars Jedi: Survivor Deluxe rappresenta un'offerta per l'edizione Deluxe del gioco.

