Dopo mesi di rumors, Respawn Entertainment ha finalmente svelato Star Wars Jedi: Survivor alla Star Wars Celebration di quest’anno. Il titolo è stato rivelato con un breve teaser trailer che mostra l’atmosfera che il sequel di Fallen Order sta ricercando. La novità più interessante, tuttavia, è che il gioco sarà uno dei primi prodotti sviluppato esclusivamente per le nuove PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

In una recente intervista con StarWars.com, al regista Stig Asmussen è stato chiesto in che modo le console di nuova generazione consentissero di espandere o migliorare il gameplay. La risposta si incentra sulle potenzialità offerte dal ray tracing che consentono un’illuminazione fedele e continua in ogni aspetto del gioco. Anche in fase di sviluppo, le modifiche apportate utilizzando questo sistema sono più rapide e consentono maggior tempo per risolvere eventuali problemi. Inoltre, gli ssd delle nuove console permettono di caricare una gran quantità di contenuti senza difficoltà. Inoltre, il DualSense di PlayStation 5 offre delle possibilità interessanti grazie alle funzioni aptiche del pad. Gli sviluppatori contano di sfruttare al massimo anche queste possibilità.

Asmussen ha anche parlato un po’ dell’atmosfera del teaser trailer di Star Wars Jedi: Survivor. L’intervistatore ha descritto l’ambiente come “misterioso e minaccioso” e ha chiesto se fosse indice di ciò che dovremo aspettarci. Il regista ha confermato queste affermazioni, aggiungendo che, come intuibile dal titolo, il gioco è incentrato sulla sopravvivenza.

Il titolo sarà ambientato cinque anni dopo l’originale e i fan e i giocatori vestiranno ancora una volta i panni di Cal Kestis e saranno seguito dal fido droide BD-1. “Ancora prima di completare il primo capitolo, tutti noi in Respawn Entertainment avevamo la voglia di proseguire questo viaggio. Per Jedi Survivor stiamo lavorando fianco a fianco con Lucasfilm Games”, le parole di Stig Asmussen. Non c’è ancora una data ufficiale ma Star Wars Jedi: Survivor è previsto per il 2023.