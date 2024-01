Starfield: disponibile l'enorme aggiornamento, ecco cosa migliora

Bethesda ha appena rilasciato il tanto atteso update 1.9.51.0 per Starfield, definendolo "il più grande update visto finora". Disponibile ora su PC e Xbox Series X|S, questo aggiornamento è uscito dalla fase di beta su Steam ed è pronto a offrire ai giocatori un'esperienza notevolmente migliorata.

https://www.youtube.com/watch?v=AqRM61IV2hg&ab_channel=Salmagros

L'annuncio ufficiale è arrivato con una citazione ottimistica da parte di Bethesda: "Che luce sia! E, soprattutto, che sia migliore!". Il team ha sottolineato che questo update è stato attentamente testato durante la fase beta su Steam e ora è pronto per tutti i giocatori su tutte le piattaforme.

Le note della patch sono estese, toccando diversi aspetti del gioco, dalla grafica alla stabilità e al quality of life per i giocatori. Tra i numerosi miglioramenti, spiccano aggiustamenti alle animazioni, al movimento e al posizionamento di personaggi e creature. La resa dei modelli 3D, degli occhi e della pelle è stata perfezionata, mentre miglioramenti grafici includono una gestione più accurata della luce, delle ombre e dei riflessi, specialmente sulla superficie dell'acqua.

Chiaramente abbiamo numerosi miglioramenti anche per quanto concerne la risoluzione di bug (compresi quelle di molte missioni).

Guardando video e immagini prima e dopo la patch, le differenze sono evidenti, sottolineando il lavoro svolto dal team di sviluppo per ottimizzare Starfield.

Bethesda ha anche confermato il loro impegno a rilasciare aggiornamenti ogni 6 settimane per tutto il 2024. Nel comunicato, hanno ringraziato la comunità per i feedback ricevuti durante la fase beta e hanno incoraggiato i giocatori a continuare a condividere le loro opinioni per migliorare ulteriormente il gioco.

Questo massiccio update non solo migliorerà l'esperienza di gioco attuale ma è anche un segnale positivo per il futuro di Starfield.