Starfield ha superato i 12 milioni di giocatori e Spencer parla del futuro del titolo

Durante il Comic Con Experience a San Paolo, il capo di Xbox, Phil Spencer, ha condiviso delle opinioni importanti, e ottimiste, in merito a Starfield, affermando che il gioco ha superato i 12 milioni di giocatori.

Tuttavia, Spencer non ha fornito ulteriori dettagli sul periodo in cui questo traguardo è stato raggiunto, quindi non ci è dato sapere se si tratti di un risultato recente, passato o continuativo.

Quello che sappiamo è che, a fine ottobre, il CEO di Microsoft, Satya Nadella, aveva menzionato 11 milioni di giocatori per Starfield. Il recente incremento di un milione in un mese potrebbe indicare un continuo aumento di interesse per il gioco.

Spencer, inoltre, ha rimarcato la fiducia nei confronti dell'ultima produzione di Bethesda, indicando che, fin dalla sua uscita, il titolo non sia mai uscito dalla top 10 dei giochi più giocati su Xbox, non evidenziando, come da politica aziendale, se si tratti di abbonati Game Pass, giocatori console o giocatori PC.

Phil Spencer ha espresso grande fiducia nel futuro di Starfield, sottolineando il supporto a lungo termine per il gioco. Ha evidenziato che le future aggiunte e le espansioni potrebbero trasformare il titolo di Bethesda in un successo sempre più grande.

L'idea è che Starfield continui a evolversi negli anni a venire attraverso espansioni, aggiunte minori e al supporto ufficiale delle mod, previsto per il 2024. Spencer ha anticipato l'uscita della prossima espansione, "Shattered Space", e ha rimarcato l'arrivo degli strumenti ufficiali per la creazione di mod, analoghi a quelli già disponibili per Skyrim.

Spencer, infine, ha sottolineato l'importanza delle mod nell'esperienza di gioco di Bethesda, affermando che ciò contribuirà a mantenere Starfield attivo e ricco di novità per diversi anni, arricchendo il suo gameplay.

La visione è quella di un gioco in costante crescita e cambiamento, pronto ad accogliere nuovi contenuti e ad essere sempre al passo con le esigenze, e le richieste, dei giocatori.