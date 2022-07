Nonostante siano passate diverse settimane dal primo trailer di gameplay di Starfield, i giocatori stanno continuando a trovare easter egg e citazioni decisamente interessanti. Bethesda ha infatti lavorato decisamente bene per includere all’interno del filmato diversi riferimenti, anche a due persone realmente esistite e che hanno avuto la fortuna di entrare nella storia delle esplorazioni spaziali. Todd Howard e soci hanno infatti deciso di rendere omaggio a Yuri Gagarin e Valentina Tereshkova, i primi due cosmonauti dello spazio.

Gagarin è decisamnte uno dei nomi più conosciuti per tutti coloro che amano lo spazio e la loro storia. Il ragazzo trascorse tutta la vita ad allenarsi per poter diventare il primo uomo nello spazio. Impresa riuscita: Gagarin riuscì a lasciare la terra nel 1961, a bordo della Vostok 1. Purtroppo Gagarin si spense all’età di appena 34 anni, 7 anni dopo la sua impresa, quando si schiantò durante un volo di addestramento. La storia delle Tereshkova è invece altrettanto affascinante: fu la prima donna ad andare nello spazio e riuscì a realizzare questo sogno nel 1963, appena due anni dopo Gagarin. A differenza dell’uomo, Tereshkova è ancora viva e milita nel partito Russia Unita.

L’easter egg di Starfield (visibile grazie alla foto presente poco più in alto) cita direttamente i due cosmonauti semplicemente con due quadri. Posti davanti a loro è presente anche un modello del Vostok, il razzo che utilizzarono per andare nello spazio. La citazione è veramente d’obbligo: il gioco di casa Bethesda ci permetterà infatti di vivere le esplorazioni spaziali ed era quasi d’obbligo un omaggio del genere, a due persone che hanno davvero fatto la storia e permesso all’uomo un timido approccio verso lo spazio.

Starfield debutterà nel 2023. Nonostante non ci siano ancora informazioni su una data precisa, in tanti credono che Bethesda abbia voluto nasconderla all’interno del trailer, sfruttando un antico brevetto. L’RPG open world sarà disponibile in esclusiva su Xbox Series S, Xbox Series X e PC, via Steam e l’app di Xbox.