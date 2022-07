Starfield è probabilmente uno dei giochi più attesi da parte di tutti gli amanti delle esperienze open world RPG di Bethesda. Al momento il gioco è previsto per il 2023, ma Todd Howard e soci si sono rifiutati di annunciare una nuova data di uscita, dopo il posticipo della precedente, fissata per l’11 novembre 2022. Nonostante ciò, i fan sono convinti di aver scoperto la release date, che sarebbe contenuta all’interno del lungo video di gameplay mostrato in occasione della Summer Game Fest 2022.

Andiamo con ordine: per la prima volta in assoluto, lo scorso giugno ci è stato possibile scoprire il gameplay di Starfield. Todd Howard è “salito” sul palco della conferenza di Xbox e Bethesda, condividendo con gli spettatori ben 15 minuti di gioco, volti a mostrare l’imponente RPG. Durante la presentazione è sfuggito un dettaglio decisamente importante, che riguarda il brevetto del primo aeroplano al mondo: il numero di Patent del primo velivolo dei fratelli Wright è presente come numero di serie dell’astronave mostrata da Bethesda. Fino a qui nulla di strano ovviamente: una citazione del genere era quasi d’obbligo. I fan sono però convinti che quel numero non sia solamente un tributo, ma anche un’indicazione della data di uscita.

Il brevetto dei fratelli Wright è stato registrato ufficialmente solamente il 22 maggio 1096, ma è stato depositato il 23 marzo 1903. In tanti sono pronti, dunque, a scommetterci: Starfield debutterà il 23 marzo 2023. “3-23-23. Questa è sicuramente una data che farebbe piacere a Howard”, le parole di un redditor. E come dargli torto: Skyrim, d’altronde, debutto l’11-11-11. Per scoprire se davvero questa teoria avrà un senso, bisognerà attendere un comunicato ufficiale di Bethesda. Noi, comunque, un po’ ci speriamo: sarebbe davvero una data di uscita epica.

Come di consueto, vi invitiamo a prendere questa teoria con le pinze. Starfield è previsto per il 2023, ma al momento la release date non è ancora stata annunciata. Se tutto andrà secondo i piani, però, il gioco sarà disponibile in un periodo che va da gennaio a giugno del prossimo anno.